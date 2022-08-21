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1 час назад

Райан Гослинг ведёт переговоры о роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена»

Mainstyleиещё 1

Райан Гослинг может снова воссоединиться со своей коллегой по фильму «Барби» Марго Робби. Сейчас 41-летний актёр ведёт переговоры о том, чтобы сняться вместе с ней в новом фильме об ограблении в рамках франшизы «Одиннадцать друзей Оушена». Голливудской красотке досталась не только главная роль в предстоящем проекте, но и место продюсера вместе с режиссёром Джеем Роучем, своим мужем Томом Акерли и Мишель Грэм. Хотя подробности сценария пока остаются неизвестными, остросюжетная картина будет поистине исторической, поскольку действие происходит в 60-х годах.

Гослинг ведет переговоры о новой роли
Фото: MainstyleMainstyle

На данный момент фильм ещё не получил официального одобрения, но производство планируют начать весной следующего года. Первоначально криминальная драма «Одиннадцать друзей Оушена» была снята в 1960 году как фильм о грабежах с участием Дина Мартина, Фрэнка Синатры и Сэмми Дэвиса-младшего. В 2001 году режиссёр Стивен Содерберг успешно перезапустил бенефис «Крысиной стаи». Криминальная история с Джорджем Клуни в главной роли породила два авторских сиквела «Двенадцать друзей Оушена» 2004 года и «Тринадцать друзей Оушена», который увидел свет три года спустя.

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