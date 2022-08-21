Гослинг ведет переговоры о новой роли

Райан Гослинг может снова воссоединиться со своей коллегой по фильму «Барби» Марго Робби. Сейчас 41-летний актёр ведёт переговоры о том, чтобы сняться вместе с ней в новом фильме об ограблении в рамках франшизы «Одиннадцать друзей Оушена». Голливудской красотке досталась не только главная роль в предстоящем проекте, но и место продюсера вместе с режиссёром Джеем Роучем, своим мужем Томом Акерли и Мишель Грэм. Хотя подробности сценария пока остаются неизвестными, остросюжетная картина будет поистине исторической, поскольку действие происходит в 60-х годах.