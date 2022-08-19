Умер британский актер Брюс Монтегю

Ушел из жизни британский актер Брюс Монтегю. Об этом сообщает The Sun.
Монтегю скончался у себя дома в США в возрасте 83 лет. Причина смерти не уточняется.
Агентство талантов Belfield and Ward прокомментировало кончину Монтегю.
«С грустью сообщаем о том, что скончался блистательный Брюс Монтегю. Он был джентльменом, которого будет очень не хватать. Какой талант и какая карьера на сцене и на экране!»
— было сказано в сообщении.
Монтегю родился в 1939 году в городе Дил, Англия. Он известен по ролям в сериалах «Доктор Кто», «Бабочки», «Соблюдая приличия», «Джордж и Милдред», «Новые уловки», фильмах «Секстет», «Восемьдесят тысяч подозреваемых», «42-я улица» и другим проектам.