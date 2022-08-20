Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
43 минуты назад

Звезда сериала «Мажор» высказался об определении «москвич»

Мослента

Об определении «москвич» высказался популярный российский и американский актер, звезда сериала «Мажор», продюсер, артист цирка Игорь Жижикин. В разговоре с «Москвич Mag» он заявил, что сейчас совсем не знает, кто такой настоящий москвич.

Звезда «Мажора» высказался об определении «москвич»
Фото: МослентаМослента

«Если только таксисты: бывает, окажется за рулем такой дядька, который сто лет город знает, и мы едем вместе, вспоминаем, что здесь когда-то было, а сейчас уже все переделано»,

— сказал он.

Москвичам Жижикин пожелал больше творчества и любви. По его мнению, это поможет преодолевать все проблемы.

Ранее об определении «москвич» высказался известный российский художник, декоратор, бизнесмен, московский ресторатор Андрей Деллос. Он назвал москвичей «замотанными», «индивидуалистами», но при этом очень «теплыми» людьми.

Актеры,Игорь Жижикин,Андрей Деллос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители