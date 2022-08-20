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14 минут назад

Актер Элайджа Вуд появится во втором сезоне сериала «Шершни»

Inc-News

Создатели картины надеются повторить успех первого сезона.

Элайджа Вуд появится во втором сезоне «Шершней»
Фото: Inc-NewsInc-News

Первый фильм «Шершней» был удачным во всех отношениях. Его тепло приняли зрители, критики, а на премии «Эмми» картина получила сразу семь номинаций.

На этом фоне создатели сериала уже планируют второй сезон, съемки которого запланированы уже на конец лета текущего года.

Все обстоятельства новой истории пока на афишируются. Но уже точно известно, что в ленте снимется актер Элайджа Вуд, известный по «Властелину колец».

Ему предстоит сыграть детектива Уолтера, бросающего незаметный вызов персонажу по имени Мисти в исполнении Кристины Риччи, блиставшей и в первом сезоне.

Актеры,Элайджа Вуд,Кристина Риччи,
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