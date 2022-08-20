Элайджа Вуд появится во втором сезоне «Шершней»

Создатели картины надеются повторить успех первого сезона.

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Первый фильм «Шершней» был удачным во всех отношениях. Его тепло приняли зрители, критики, а на премии «Эмми» картина получила сразу семь номинаций.

На этом фоне создатели сериала уже планируют второй сезон, съемки которого запланированы уже на конец лета текущего года.

Все обстоятельства новой истории пока на афишируются. Но уже точно известно, что в ленте снимется актер Элайджа Вуд, известный по «Властелину колец».