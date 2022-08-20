Умер кукловод, подаривший голос щенку Филе из «Спокойной ночи, малыши!»

Артист и известный кукловод Сергей Григорьев скончался в возрасте 64 лет. Об этом стало известно в субботу, 20 августа.

Сергей Григорьев родился в 1958 году. После окончания консерватории имени Гнесиных по направлению кукольника он начал работу в программе «Спокойной ночи, малыши!». Свою карьеру кукловод начал в 1987 году и продолжал ее вплоть до 2014-го. Особую известность ему принесло воплощение образа Фили — мудрого и рассудительного пса. Его персонаж является одним из самых старых в программе.