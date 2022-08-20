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9 минут назад

Умер кукловод Сергей Григорьев, подаривший голос щенку Филе из «Спокойной ночи, малыши!»

Вечерняя Москва

Артист и известный кукловод Сергей Григорьев скончался в возрасте 64 лет. Об этом стало известно в субботу, 20 августа.

Умер кукловод, подаривший голос щенку Филе из «Спокойной ночи, малыши!»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кукловод ушел из жизни в Израиле. Причины смерти не уточняются.

По информации издания «NEWSru Израиль», Григорьев скончался 19 августа. Похороны состоятся 21 августа на кладбище в поселении Текоа в Гуш-Эционе.

Сергей Григорьев родился в 1958 году. После окончания консерватории имени Гнесиных по направлению кукольника он начал работу в программе «Спокойной ночи, малыши!». Свою карьеру кукловод начал в 1987 году и продолжал ее вплоть до 2014-го. Особую известность ему принесло воплощение образа Фили — мудрого и рассудительного пса. Его персонаж является одним из самых старых в программе.

Актеры,Сергей Григорьев,
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