Актер назвал свою любимую экранную смерть

Над актером Шоном Бином часто подшучивают, что в каком бы фильме или сериале он не снялся, его герой обязательно умирает. Журналисты уже перестали считать сколько «смертей» было в карьере актера. Сам же он с иронией относится к такой своей репутации и даже рассказал, какую свою «смерть» считает самой удачной. Оказалось, это роль Боромира в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».