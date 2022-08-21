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1 час назад

Актер Шон Бин назвал свою любимую экранную смерть

Слово и Делоиещё 2

Голливудский актер Шон Бин рассказал журналистам, какую свою экранную смерть считает самой удачной.

Актер назвал свою любимую экранную смерть
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Над актером Шоном Бином часто подшучивают, что в каком бы фильме или сериале он не снялся, его герой обязательно умирает. Журналисты уже перестали считать сколько «смертей» было в карьере актера. Сам же он с иронией относится к такой своей репутации и даже рассказал, какую свою «смерть» считает самой удачной. Оказалось, это роль Боромира в трилогии Питера Джексона «Властелин колец».

«Это было так героично и трагично. Я заслужил репутацию человека, умирающего на экране, но сейчас я бы предпочел остаться в живых, если вы не возражаете», — рассказал актер в новом интервью.

Актеры,Шон Бин,Питер Джексон,
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