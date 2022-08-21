Громкие и криминальные скандалы с участием звезд

В середине августа вышел трейлер документального сериала House of Hammer («Дом Хаммеров») о семье американского актёра Арми Хаммера, которого обвиняли в сексуальном насилии и даже каннибализме.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В съёмках нового проекта Discovery+ приняли участие предполагаемые жертвы голливудской звезды — Кортни Вучекович и Джулия Моррисон. Девушки поделились текстовыми и голосовыми сообщениями, которые отправлял им актёр в период их отношений. Речь в них шла преимущественно о его пугающих фантазиях.

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«Секрет» изучил историю Хаммера и вспомнил другие крупные скандалы с участием голливудских звёзд. Арми Хаммер Американский актёр Арми Хаммер казался порядочным семьянином: вместе с супругой Элизабет Чэмберс он воспитывал двоих детей — дочь и сына. Но в 2020 году, спустя 10 лет брака, пара распалась .

В январе 2021 года вокруг Хаммера разгорелся сексуальный скандал. На всеобщее обозрение выставили предположительную переписку звезды «Агентов А.Н.К.Л.» и «Назови меня своим именем» с несколькими женщинами, где он подробно описывал свои эротические фантазии, которые включали элементы... каннибализма.

Сообщения актёр якобы отправлял в период с 2016 по 2020 год — когда ещё состоял в браке. В одном из месседжей Арми рассказывал неизвестной девушке о своём желании «откусить от неё кусочек» и съесть её сердце, в другом говорил: «Я стопроцентный каннибал. Я хочу съесть тебя. Это страшно признавать, но я раньше никогда об этом не говорил».

Впрочем, сам актёр отрицал, что имеет отношение к этим перепискам. Но сплетни распространились слишком быстро: общественность начала высмеивать наклонности актёра в соцсетях. Арми даже пришлось отказаться от съёмок в романтической комедии с Дженнифер Лопес и ещё нескольких кинопроектов. Впрочем, нашлись ещё несколько девушек, которые подтвердили, что актёр действительно помешан на каннибализме. Одна из бывших подружек Арми заявила, что свидание с ним больше походило на встречу с Ганнибалом Лектером. По словам Кортни Вучекович, так зовут девушку, актёр фантазировал о том, какую бы часть её тела он хотел бы поджарить и съесть.

«Он сказал мне, что хочет сломать мне ребро, пожарить и съесть его», — прокомментировала Кортни. В том же месяце в сети появились неоднозначные видео, которые актёр якобы публиковал для своих друзей. В одном из роликов Хаммер запечатлел стоящую на четвереньках девушку в нижнем белье, которую актёр называет мисс Кайман.

Организация, ответственная за национальный конкурс красоты на Каймановых островах, заявила, что девушка на видео не имеет отношения к титулу, а вскоре и сам актёр подтвердил, что его слова были шуткой. На этом новостные заголовки с участием Арми не закончились. В марте 2021 года девушка по имени Эффи Ангелова обвинила актёра в изнасиловании. По словам Эффи, это произошло ещё в 2017 году.

«Он несколько раз ударил меня головой о стену, у меня остались синяки на лице. Я думала, что он собирается меня убить», — заявила Ангелова. Адвокат актёра обвинения опроверг. Но, согласно некоторым источникам, в мае 2021 года Хаммер отправился в стационар , где занимаются лечением наркотических, алкогольных и сексуальных зависимостей.

После скандала Арми лишился ролей в кино и уехал на Каймановы острова. Ходили слухи, что актёр устроился консьержем отеля. Но даже на Каймановых островах покой ему только снится. В августе 2022 года стало известно, что совсем скоро на экраны выйдет фильм «Дом Хаммеров», где раскроют все фетиши актёра.

Вуди Аллен

Режиссёр Вуди Аллен впервые оказался в эпицентре крупного скандала в 1992 году. Приёмная дочь режиссёра и актрисы Мии Фэрроу, семилетняя Дилан, рассказала матери, что отец якобы заманил её на чердак и там начал трогать за интимные части тела, а потом изнасиловал. Женщина обратилась за помощью к юристу и педиатру. Правда, эксперты тогда разделились во мнении. Дело в том, что незадолго до скандала Мия узнала о романе гражданского мужа с 21-летней Сун-И Превин — девушкой, которую она и её экс-супруг Андре Превин удочерили в 1978 году (на тот момент девочке было 8 лет).

Аллен, разумеется, интимную связь с малолетней дочерью отрицал. По словам режиссёра, обвинения в растлении ребёнка были обыкновенной манипуляцией со стороны её матери. В марте 1993 года группа медицинских экспертов осмотрела Дилан и не обнаружила признаков сексуальных домогательств. За неимением доказательств дело закрыли.

Всё это время Вуди Аллен продолжал работать. В 1993 году вышел его фильм «Загадочное убийство в Манхэттене», а в 1994 году «Пули над Бродвеем» показали на Нью-Йоркском кинофестивале. В 1995 году режиссёр выпустил «Великую Афродиту», в которой он же сыграл главную роль. С тех пор почти каждый год Аллен представлял новую картину.

Дилан же, повзрослев, продолжала обвинять отца в насильственных действиях. В 2013 году девушка дала откровенное интервью Vanity Fair, где рассказала о произошедшем. В 2014-м ещё раз напомнила про историю на чердаке, написав колонку для New York Times, в которой подробно рассказала, как всё произошло.

Представитель Вуди Аллена прокомментировал колонку Дилан следующим образом: «Тщательное расследование было проведено (речь про расследование в начале 90-х) назначенными судом независимыми экспертами. Эксперты пришли к выводу, что достоверных доказательств растления нет; что Дилан Фэрроу не могла отличить фантазию от реальности и что Дилан Фэрроу, вероятно, тренировала её мать Миа Фэрроу. Никаких обвинений никогда не предъявлялось».

В октябре 2017 года режиссера Харви Вайнштейна уволили из The Weinstein Company, после того как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Впоследствии его приговорили к 23 годам лишения свободы, но об этом мы расскажем ниже. Спустя пару месяцев после скандала Вуди Аллен презентовал свой фильм «Колесо чудес», где снялась Кейт Уинслет.

На волне хайпа и набирающего популярность движения в поддержку женщин, которые стали жертвами сексуального насилия, Дилан Фэрроу выпустила в Los Angeles Times статью под громким заголовком «Почему движение #MeToo пощадило Вуди Аллена?».

Режиссёр неоднократно опровергал слова приёмной дочери, но публикация всё равно негативно сказалась на его репутации. В январе 2018 года с Вуди Алленом отказались работать актёры Колин Ферт и Грета Гервиг, а впоследствии и Натали Портман.

Другие актёры выразили сожаление, что когда-то работали с режиссёром. Тимоти Шаламе даже пожертвовал свой гонорар, который он получил за съёмки в картине Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», благотворительной организации Time's up, которая борется за права женщин.

Сам режиссёр назвал бойкотирующих актёров недальновидными: «Я думаю, что они делают это из лучших побуждений, но они глупцы. Всё, что они делают, это преследуют совершенно невинного человека, и они верят в эту ложь», — сказал режиссер в новом интервью CBS News. Пострадала и литературная деятельность Вуди Аллена. Сотрудники издательства Hachette объявили забастовку против публикации его мемуаров Apropos of Nothing. Но в 2020 году произведение режиссёра все-таки дошло до читателей.

В июне 2022 года в интервью Алеку Болдуину Вуди Аллен признался , что больше не хочет снимать фильмы: «Острые ощущения ушли. Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, четыре — шесть недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Люди предпочитают сидеть дома и смотреть фильмы по своему большому экрану. Всё не так, как было, когда я только пришёл в кинобизнес. Мне это не нравится. Я не получаю того удовольствия от создания фильмов. Некоторые из тех картин, что я снимал раньше, крутили месяцами в кинотеатрах. Было приятно осознавать, что их смотрят по 500 человек одновременно».

Джеймс Франко

В сексуальных домогательствах в 2018 году обвинили и актёра Джеймса Франко. В статье, опубликованной в Los Angeles Times , пять девушек, которые занимались c Франко актёрским мастерством, рассказали, что тот злоупотреблял своей властью и, взамен на ласки и плотские утехи, обещал помочь построить головокружительную карьеру в кино. Одна из девушек, например, в рамках обучения снялась в постельных сценах, а потом обнаружила запись на веб-сайте по обмену видео и нескольких порносайтах, хотя короткометражный фильм должен был остаться только в учебных архивах.

«Теперь, если вы загуглите моё имя, то увидите меня голой. Я сожалею об этом. Не этого я хотела», — поделилась Сара Титер-Каплан.

Две другие актрисы-студентки рассказали о негативном опыте взаимодействия с актёром на съемочной площадке. Обе признались, что Франко разозлился, когда ни одна из них не согласилась сниматься топлес. Актёра также обвиняли в попытке принуждения к оральному сексу и совращении несовершеннолетних. Поначалу тот отрицал свою причастность к перечисленным случаям, но в 2021 году признал вину. По словам Джеймса, он действительно состоял в эротических связях со студентками актёрской школы, которой он руководил, и причина тому — сексуальная зависимость.

«В то время я думал, что это происходит по обоюдному согласию и всё в порядке», — прокомментировал актёр.

В 2021 году Франко согласился выплатить $2,2 млн в рамках внесудебного урегулирования по делу о сексуальных домогательствах.

Харви Вайнштейн

История любовных похождений кинопродюсера Харви Вайнштейна будет подлиннее «Войны и мира», но мы постараемся рассказать кратко. Секс-скандал с участием одного из самых влиятельных (на тот момент) людей в Голливуде прогремел в октябре 2017 года, когда газета The New York Times выпустила сенсационную статью. На страницах издания актриса Эшли Джадд рассказала историю о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. По словам девушки, влиятельный продюсер вместо делового завтрака в ресторане отеля предложил подняться к нему в номер.

Продюсер встретил актрису в банном халате и предложил сделать массаж. Вскоре нашлись и другие девушки, которые также обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и заявили, что продюсер заставлял их смотреть на него обнажённого, делать массаж и оказывать другие интимные услуги. В обмен на это Вайнштейн также обещал помочь молодым актрисам в продвижении по карьерной лестнице. Кинопродюсер признал, что принёс много боли людям, но опроверг обвинения в том, что домогался женщин, с которыми работал.

Тем не менее Вайнштейн сразу же взял «отпуск» в The Weinstein Company и начал работать с психотерапевтом. Спустя пару дней продюсера убрали из совета директоров компании. На продюсера посыпался шкал обвинений со всех сторон. Актриса Ромола Гарай рассказала, что в 18-летнем возрасте попала на прослушивание к Вайнштейну. Правда, встреча проходила в номере отеля. Продюсер встретил гостью в халате на голое тело. О домогательствах Вайнштейна также рассказывали звёзды первой величины — Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

«В юности у меня был плохой опыт общения с Харви Вайнштейном, и в результате я решила никогда больше с ним не работать и предупреждать других, чтобы они обходили его стороной. Такое поведение по отношению к женщинам в любой сфере, в любой стране неприемлемо», — писала Джоли.

Гвинет Пэлтроу в своём заявлении призналась, что, когда продюсер утвердил её на роль в фильме «Эмма», он позвал её в гостиничный номер и начал приставать. На тот момент актрисе было 22 года. Роуз МакГоуэн и вовсе заявила, что Вайнштейн изнасиловал её. История Харви Вайнштейна вызвала бурный резонанс в киноиндустрии. Действия режиссёра осудили как минимум 65 крупных актрис и актёров, в числе которых Джордж Клуни, Бенедикт Камбербэтч и Леонардо ДиКаприо.

После сенсационного разоблачения продюсера популярность получило #MeToo — глобальное движение против насилия и сексуальных домогательств. Популярный хэштег распространился по социальным сетям и объединил всех, кто когда-либо сталкивался с харассментом и насильственными действиями. В феврале 2018 года после четырехмесячного расследования прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против компании Вайнштейна на том основании, что студия не смогла защитить сотрудников от предполагаемых преследований режиссера. Параллельно в суд один за другим сыпались гражданские иски на имя Харви от пострадавших женщин.

В мае продюсер добровольно сдался властям и признал вину. Его отпустили под залог в миллион долларов, но после нескольких десятков новых исков залог увеличился до $5 млн. В общей сложности более 80 женщин обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. В феврале 2020 года суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасилованиях и других противозаконных действиях сексуального характера, а в марте продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы.

В одночасье «отец независимого кино» потерял славу, признание коллег и нажитые богатства. Согласно постановлению суда Харви Вайнштейн должен был выплатить жертвам сексуального насилия $17 млн. Деньги выплатили в результате ликвидации компании Weinstein Co, которая объявила о банкротстве в 2018 году.

Кевин Спейси

Скандал с Кевином Спейси доставил немало хлопот не только самому актёру, но и сервису Netflix, который из-за невыпущенного контента «Карточного домика» потерял около $40 млн. «Кара» настигла Спейси в то же время, что и Харви Вайнштейна — в октябре 2017 года. Правда, интересовали актёра не эффектные девушки, а молодые юноши. Так, актер Энтони Рэпп признался в интервью Buzzfeed News, что Спейси в состоянии алкогольного опьянения приставал к нему, когда тот был несовершеннолетним. Актёр «Карточного домика» в официальном заявлении отметил, что не помнит предполагаемого инцидента, но всё равно приносит своему коллеге извинение за неподобающее поведение. Но «культура отмены» сработала молниеносно. Netflix отказался от «Карточного домика», а Международная академия телевизионных искусств и наук объявила, что не будет присуждать Спейси специальную премию «Эмми».

Друг за другом с обвинениями в адрес актёра также выступили бостонская ведущая Хизер Унру (она заявила, что Спейси изнасиловал её сына), норвежский писатель и экс-супруг принцессы Норвежской Марты Луизы Ари Бен, режиссёр Тони Монтана, актер Роберто Кавазос (с которым Спейси работал в театре), сын актёра Ричарда Дрейфуса Гарри и несколько человек из съемочной группы «Карточного домика». В 2018 году на имя Кевина Спейси поступило ещё несколько обвинений. К расследованию подключилась полиция Лондона. В иске, полученном 13 декабря 2017 года, утверждалось, что в 2005 году актёр якобы напал на мужчину в центре британской столицы. В прокуратуре Лос-Анджелеса тоже завели на Спейси несколько дел.

В июне 2019 года некий мужчина подал на актёра в суд США, требуя компенсацию в связи с его «откровенным поведением» в ресторане. В иске говорилось, что Спейси купил 18-летнему парню алкогольные коктейли, а потом ощупал его за интимные места без согласия. Впрочем, сам актёр свою причастность к инциденту отрицал . Кевин Спейси не считает себя виновным ни в одном из дел, но суды ещё продолжаются. В августе 2022 года суд обязал актёра выплатить более $30 млн продюсерам «Карточного домика» за ущерб, причиненный его увольнением в связи с обвинениями в харассменте. Впереди у актёра ещё несколько заседаний с участием его потенциальных жертв. Луи Си Кей Обвинения в сексуальных домогательствах негативно сказались и на карьере американского комика Луи Си Кея.

О неподобающем поведении знаменитости стало известно осенью 2017 года, когда пятеро женщин рассказали о том, как комик мастурбировал в их присутствии. Две артистки, Дэна Мин Гудман и Джулия Волов, оказались в неприятной ситуации в 2002 году, когда Си Кей пригласил их в свой номер отеля после выступления. По словам женщин, в процессе разговора комик спросил, может ли показать им свой половой орган. Дэна и Джулия рассмеялись, подумав, что это шутка. Но дамский угодник действительно снял одежду и начал ублажать себя в их присутствии. В 2003 году свидетельницей онанизма Си Кея стала комик Эбби Шахнер. Она позвонила коллеге, чтобы пригласить его на своё шоу, но во время разговора услышала, как тот онанирует.

Другой комик, Ребекка Корри, сказала, что во время съёмок с Луи Си Кеем в пилотной телепрограмме в 2005 году, он тоже намеревался расчехлить свой половой орган, но женщина быстро пресекла эту попытку. Свою вину Луи Си Кей признал. Спустя пару месяцев после череды откровенных историй, комик выпустил официальное заявление:

«Все эти истории — правда. В то время я говорил себе, что это нормально, потому что никогда не показывал женщинам свой пенис, не спросив прежде их разрешения, — это тоже правда, — отметил он. — Затем я понял, но было уже слишком поздно, что, когда у тебя есть власть над другим человеком, просьба взглянуть на твой пенис перестаёт быть вопросом. Я ставил их в крайне неудобную ситуацию. У меня была власть над женщинами, потому что они мной восхищались. И я безответственно воспользовался этой властью».

В 2018 году комик дал один из своих последних концертов в Нью-Йорке и рассказал , что побывал в аду и потерял $35 млн после обвинений в домогательствах. Позже на некоторое время Луи Си Кей выпал из поля зрения журналистов, а в 2021 году объявил о возвращении на сцену.

Мэрилин Мэнсон

В 2021 году звезда «Мира Дикого запада» Эван Рэйчел Вуд заявила в соцсетях, что подверглась сексуальному насилию со стороны рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, с которым состояла в отношениях на протяжении 3 лет — с 2007 по 2010 год.

По словам актрисы, она закрутила роман с музыкантом, когда была ещё подростком. Мэнсон якобы издевался над Вуд, «промывал ей мозги» и заставлял подчиняться. После этого поста ещё четыре девушки обвинили Мэнсона в жестоком обращении — в их числе актриса «Игры престолов» Эсме Бьянко, модель Сара МакНейли, помощница музыканта Эшли Уолтерс и некая неизвестная персона по имени Габриэлла. Мэрилин Мэнсон все обвинения отрицает. Более того, в марте 2022 года музыкант подал в суд на Эван Рэйчел Вуд за клевету.

Майкл Джексон

Документальный фильм «Покидая Неверленд», вышедший в 2019 году, произвёл эффект разорвавшейся бомбы. В картине представлены отрывки интервью двух мужчин, которые обвинили популярного певца Майкла Джексона в педофилии. Герои фильма, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, заявили, что, будучи детьми, подверглись насилию со стороны короля поп-музыки. По словам Сейфчака, всё началось в 1986 году, когда тот снялся с Майклом Джексоном в рекламе Pepsi. Мужчина говорит, что певец сразу начал осыпать его подарками, приглашать в гости вместе с родителями и возить в отпуск. Во время одной из поездок на Гавайи артист якобы попросил мальчика переспать с ним. В августе 1993 года полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Джексона, так как количество обвинений увеличилось, но доказательств педофилии не обнаружили.

После выхода фильма «Жизнь с Майклом Джексоном» в 2003 году, где артист признался, что делит постель с детьми, но не совершает никаких сексуальных действий, расследование возобновили. В ноябре 2003 года Джексону предъявили обвинение по 10 уголовным статьям, включая растление малолетних, похищение, неправомерное лишение свободы и вымогательство. Дети, которые останавливались у артиста, то и дело выступали в суде, рассказывая, что Джексон мастурбировал у них на глазах, показывал им порнофильмы и спаивал алкоголем. Правда, впоследствии многие отказались от своих слов. Певцу удалось урегулировать вопрос с помощью денег. По некоторым данным, артист выплатил 20 семьям детей около $200 млн. В июне 2005 года суд присяжных оправдал певца по всем делам, а в июне 2009 года он скончался от остановки сердца. На некоторое время имя Джексона исчезает из новостных заголовков.

В 2013 году Уэйд Робсон предъявил иск Майклу Джексону посмертно. Мужчина утверждал, что артист начал приставать к нему, когда мальчику было всего 7 лет. И эти домогательства, по словам жертвы, длились 7 лет. Певец якобы склонял ребёнка к оральному сексу. В 2014 году в суд подал и Джеймс Сейфчак. Но оба иска в 2017 году отклонили, так как прошло слишком много времени с момента инцидента.

Ар Келли

В сентябре 2021 года певца Ар Келли признали виновным в сексуальном насилии и торговле людьми и приговорили к 30 годам лишения свободы. Одиннадцать обвинителей — девять женщин и двое мужчин — участвовали в шестинедельном судебном процессе, где рассказывали об унижении со стороны артиста, которое им пришлось пережить. Еще в 1994 году артист женился на 15-летней девушке по имени Алия.

Бывший менеджер Келли рассказал, что тот подкупил чиновника, чтобы получить поддельные документы для его невесты. Спустя год брак аннулировали, так как вскрылась информация о несовершеннолетнем возрасте девушки. В 2001 году в суд на артиста подала стажёрка Epic Records. Девушка утверждала, что в возрасте 17 лет подверглась непристойным сексуальным действиям со стороны музыканта. Но дело удалось урегулировать в досудебном порядке. В 2002 году в отношении Ар Келли возбудили ещё несколько дел.

Жительница Чикаго Патрис Джонс заявила, что забеременела от певца, будучи несовершеннолетней, и была вынуждена сделать аборт. Кроме того, по её словам, музыкант снял с девушкой порно-ролик, который впоследствии опубликовал на стриминговых площадках. Оба иска урегулировали в досудебном порядке. В том же году полиция Чикаго выдвинула артисту обвинения в том, что тот снимал видео порнографического содержания с участием несовершеннолетней.