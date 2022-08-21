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1 час назад

Уилл Смит объявил о своем возвращении в соцсети

Катя Кобышева

После скандала "Оскаре" актер пропал из поля зрения поклонников. Но не так давно Уилл Смит все же вышел на связь. В запрещенной в России соцсети он показал видеоролик, в котором делает недвусмысленный намек подписчикам. Кстати, их у него 63 миллиона.

Уилл Смит объявил о своем возвращении в соцсети
Фото: Кадр из фильма "Люди в черном"Кадр из фильма "Люди в черном"

На кадрах маленькая горилла пытается обратить на себя внимание своего более крупного сородича. В подписи к видео актер сообщил:

«Это я пытаюсь вернуться в социальные сети».

Пост немедленно был замечен миллионами подписчиков, которые оставили кучу лайков и комментариев. В комментариях были также замечены мировые звезды.

Напомним, что скандал на "Оскаре" произошел из-за неудачной шутки Криса Рока над женой Уилла Смита — Джадой Пинкетт-Смит. Актер не смог стерпеть оскорбления и ударил комика, который был ведущим церемонии. После

Ранее мы писали о том, на какой обман пошел Эльдар Рязанов во время съемок "Служебного романа".

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