Уилл Смит объявил о своем возвращении в соцсети

После скандала "Оскаре" актер пропал из поля зрения поклонников. Но не так давно Уилл Смит все же вышел на связь. В запрещенной в России соцсети он показал видеоролик, в котором делает недвусмысленный намек подписчикам. Кстати, их у него 63 миллиона.

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном" Кадр из фильма "Люди в черном"

На кадрах маленькая горилла пытается обратить на себя внимание своего более крупного сородича. В подписи к видео актер сообщил:

«Это я пытаюсь вернуться в социальные сети».

Пост немедленно был замечен миллионами подписчиков, которые оставили кучу лайков и комментариев. В комментариях были также замечены мировые звезды.

Напомним, что скандал на "Оскаре" произошел из-за неудачной шутки Криса Рока над женой Уилла Смита — Джадой Пинкетт-Смит. Актер не смог стерпеть оскорбления и ударил комика, который был ведущим церемонии. После