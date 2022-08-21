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1 час назад

Народный артист России Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет

Lenta.ruиещё 8

Народный артист России, старейший актер Театра имени Моссовета и ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу театра.

Актер Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня скончался старейший наш актер Николай Сергеевич Лебедев», — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра отметили, что Лебедев, ставший одним из ведущих актеров труппы, обладал яркой индивидуальностью, прекрасными внешними данными и отличался огромной работоспособностью.

Николай Лебедев родился в Москве 15 декабря 1921 года. В 1939 году он стал актером столичного ТЮЗа, а в апреле 1941 года был призван в армию. В июле 1941 года в ходе Великой Отечественной войны был контужен, попал в немецкий плен. После окончания войны окончил школу-студию МХАТ. С 1950 года Лебедев являлся актером Театра имени Моссовета.

Лебедев имеет Орден Почета, Отечественной войны II степени, носил звание Народного артиста Российской Федерации и Заслуженного артиста РСФСР.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Виктора Зозулина. Артист скончался в результате продолжительной болезни на 78-м году жизни.

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