Актер Николай Лебедев умер в возрасте 100 лет

Народный артист России, старейший актер Театра имени Моссовета и ветеран Великой Отечественной войны Николай Лебедев скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу театра.

Николай Лебедев родился в Москве 15 декабря 1921 года. В 1939 году он стал актером столичного ТЮЗа, а в апреле 1941 года был призван в армию. В июле 1941 года в ходе Великой Отечественной войны был контужен, попал в немецкий плен. После окончания войны окончил школу-студию МХАТ. С 1950 года Лебедев являлся актером Театра имени Моссовета.