Чедвика Боузмана посмертно наградят премией «Легенды Disney»

Disney анонсировала ежегодный ивент D23 Expo, на котором не только представляются новые релизы и раскрываются планы на будущее, но и награждаются артисты за особый клад в развитие компании.

Фото: Inc-News Inc-News

Так же премия «Легенды Disney» будет присуждена актеру Чедвику Боузману - но посмертно. Артист скончался в возрасте сорока трех лет два года назад после тяжелой борьбы с онкологией.