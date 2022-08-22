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1 час назад

Чедвика Боузмана посмертно наградят премией «Легенды Disney»

Inc-News

Disney анонсировала ежегодный ивент D23 Expo, на котором не только представляются новые релизы и раскрываются планы на будущее, но и награждаются артисты за особый клад в развитие компании.

Чедвика Боузмана посмертно наградят премией «Легенды Disney»
Фото: Inc-NewsInc-News

Известно, что в этом году на награды претендуют Энтони Андерсон, Роберт Колтрин, Патрик Демпси, Роберт Прайс «Боб» Фостер, Дон Хан, Джош Гад, Дорис Хардун, Эллен Помпео и ряд других известных в мире кино персон.

Так же премия «Легенды Disney» будет присуждена актеру Чедвику Боузману - но посмертно. Артист скончался в возрасте сорока трех лет два года назад после тяжелой борьбы с онкологией.

Кстати, первым самым первым лауреатом диснеевской премии, учрежденной в 1987 году, стал актер Фред МакМюррэй.

Актеры,Дон Хан,Эллен Помпео,Джош Гад,Энтони Андерсон,Патрик Демпси,Walt Disney,
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