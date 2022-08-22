Чедвика Боузмана посмертно наградят премией «Легенды Disney»

Disney анонсировала ежегодный ивент D23 Expo, на котором не только представляются новые релизы и раскрываются планы на будущее, но и награждаются артисты за особый клад в развитие компании.
Известно, что в этом году на награды претендуют Энтони Андерсон, Роберт Колтрин, Патрик Демпси, Роберт Прайс «Боб» Фостер, Дон Хан, Джош Гад, Дорис Хардун, Эллен Помпео и ряд других известных в мире кино персон.
Так же премия «Легенды Disney» будет присуждена актеру Чедвику Боузману - но посмертно. Артист скончался в возрасте сорока трех лет два года назад после тяжелой борьбы с онкологией.
Кстати, первым самым первым лауреатом диснеевской премии, учрежденной в 1987 году, стал актер Фред МакМюррэй.