Что известно о возвращении Уилла Смита в кино после скандала на «Оскаре»

«После той пощечины Уилл был оставлен без внимания Netflix и Apple TV +. Он извинился и на длительный период ушел из центра внимания. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы пыль тех событий осела и все успокоились. Пощечина и ее последствия, конечно, стали поворотными моментами в жизни Уилла и, возможно, теперь станут частью сюжетной линии его байопика. В любом случае Netflix снова хочет участвовать в переговорах о съемках этого фильма, и команда Уилла не сомневается, что Apple последует их примеру»,