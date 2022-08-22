Что известно о возвращении Уилла Смита в кино после скандала на «Оскаре»

Кажется, жизнь Уилла Смита после скандала на «Оскаре» начинает налаживаться. Напомним, актер ударил комика Криса Рока по лицу за неудачную шутку про его жену Джаду Пинкетт-Смит. Позже звезда «Людей в черном» принес извинения за инцидент на церемонии, однако Рок не очень-то поверил Смиту: он высмеял поведение актера на первом же своем выступлении. Однако на компанию Netflix, которая после скандала приостановила сотрудничество со звездой, публичное раскаяние Уилла повлияло положительным образом. Что известно о возвращении Смита на большие экраны, читайте в материале «Рамблера».
Зарубежным СМИ стало известно, что представители стримингового сервиса готовы вновь встретиться с Уиллом Смитом, чтобы обсудить съемки его биографического фильма.
«После той пощечины Уилл был оставлен без внимания Netflix и Apple TV +. Он извинился и на длительный период ушел из центра внимания. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы пыль тех событий осела и все успокоились. Пощечина и ее последствия, конечно, стали поворотными моментами в жизни Уилла и, возможно, теперь станут частью сюжетной линии его байопика. В любом случае Netflix снова хочет участвовать в переговорах о съемках этого фильма, и команда Уилла не сомневается, что Apple последует их примеру»,
— приводит слова инсайдера Daily Mail.
Отметим, что далеко не все восстали против Смита после скандала на «Оскаре». Так, бывшая жена актера Шири Зампино поддержала Уилла.
«Я просто хочу, чтобы люди позволили ему быть человеком и простили его ошибку. Я очень на это надеюсь»,
— заявила экс-супруга звезды.