Хайек назвала Лопес самой гениальной актрисой Голливуда

Когда на съемках сталкиваются две талантливые и знаменитые актрисы, ситуация нередко оборачивается завистью, конфликтами и откровенной враждой.
Но в ситуации со съемками фильма «Без крови», где рука об руку работали Сальма Хайек и Дженнифер Лопес, все вышло ровно наоборот.
По крайней мере, Хайек осталась в восторге от сотрудничества с Лопес, с которой они даже успели подружиться.
«Я наслаждалась каждой минутой совместной работы с ней. Она талантлива во всем, в каждом движении, взгляде или фразе. При этом, несмотря на все свое величие, она не зазнавалась, была добра к каждому участнику съемочного процесса, и для каждого находила доброе слово», - вспоминает Сальма.
По мнению Хайек, Анджелина Джоли является самой гениальной актрисой Голливуда и при этом продолжает оставаться просто хорошим человеком и настоящей женщиной.