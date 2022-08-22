Хайек назвала Лопес самой гениальной актрисой Голливуда

«Я наслаждалась каждой минутой совместной работы с ней. Она талантлива во всем, в каждом движении, взгляде или фразе. При этом, несмотря на все свое величие, она не зазнавалась, была добра к каждому участнику съемочного процесса, и для каждого находила доброе слово», - вспоминает Сальма.