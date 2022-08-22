Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Сальма Хайек назвала Дженнифер Лопес самой гениальной актрисой Голливуда

Inc-News

Когда на съемках сталкиваются две талантливые и знаменитые актрисы, ситуация нередко оборачивается завистью, конфликтами и откровенной враждой.

Хайек назвала Лопес самой гениальной актрисой Голливуда
Фото: Inc-NewsInc-News

Но в ситуации со съемками фильма «Без крови», где рука об руку работали Сальма Хайек и Дженнифер Лопес, все вышло ровно наоборот.

По крайней мере, Хайек осталась в восторге от сотрудничества с Лопес, с которой они даже успели подружиться.

«Я наслаждалась каждой минутой совместной работы с ней. Она талантлива во всем, в каждом движении, взгляде или фразе. При этом, несмотря на все свое величие, она не зазнавалась, была добра к каждому участнику съемочного процесса, и для каждого находила доброе слово», - вспоминает Сальма.

По мнению Хайек, Анджелина Джоли является самой гениальной актрисой Голливуда и при этом продолжает оставаться просто хорошим человеком и настоящей женщиной.

Актеры,Сальма Хайек,Анджелина Джоли,Дженнифер Лопес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители