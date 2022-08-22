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1 час назад

Умерла звезда фильма «Эта прекрасная жизнь» Вирджиния Паттон

Мир24

На 98-м году жизни скончалась американская актриса Вирджиния Паттон, которая стала известна после съемок в фильме «Эта прекрасная жизнь», передает агентство AP.

Умерла звезда фильма «Эта прекрасная жизнь» Вирджиния Паттон
Фото: Мир24Мир24

По данным журналистов, артистка скончалась еще 18 августа в Олбани, штат Джорджия.

Паттон родилась в 1925 году в Кливленде. Карьеру актрисы начала, будучи студенткой. Она принимала участие в различных пьесах и в кинокартинах. Самым известным фильмом с участием Паттон стала голливудская лента режиссера Фрэнка Капры «Эта прекрасная жизнь», снятая в 1946 году.

Актеры,Фрэнк Капра,
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