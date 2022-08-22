Равшане Курковой 42: чего вы не знали о нестареющей красавице

Обворожительная российская актриса театра и кино Равшана Куркова 22 августа празднует свой день рождения. На вид девушке не дашь больше тридцати лет, но на самом деле ей исполнилось 42 года. "Рамблер" расскажет, чего вы не знали о нестареющей восточной красавице.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

- Равшана родилась в Ташкенте (Узбекистан). Ее семья была плотно погружена в профессию - отец Бахрам Матчанов был актером в местном театре, а мама совмещала актерство с режиссурой.

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- Свою первую роль Равшана сыграла в 12 лет в картине «Тайна папоротников».

- Равшана с родителями переехала в Москву в 17 лет. Когда у нее появилась возможность улететь в Лондон, девушка выбрала жизнь в столице.

- Несмотря на то, что она с детства мечтала стать актрисой, родители уговорили ее поступить в педагогический вуз.

При этом Равшана прослушала курс лекций Высших режиссерских курсов при ВГИКе, где изучала иактерское мастерство.

- На одной из студенческих вечеринок Равшана встречает своего первого мужа — фотографа Семена Куркова. Именно его фамилию несла девушка, когда к ней пришла первая слава. Девичья фамилия Равшаны — Матчанова.

- В браке Равшана забеременела, но на пятом месяце перенесла выкидыш. Трагедия пошатнула семью и вскоре случился развод.

- Окончив университет, Равшана устроилась на работу в кино помощником гримера. Там то ее и стали замечать, приглашая на маленькие роли в сериалах и фильмах.

- В 2004 году Куркова снова влюбляется. На этот раз в актера Артема Ткаченко. Через пять лет брака супруги развелись. Им удалось остаться друзьями, а через некоторое время Равшана и вовсе познакомила экс-супруга с девушкой, которая позже стала его женой.

- Звездой Равшану сделала роль королевы элитарной школы Анжелы Конкуловой в сериале «Барвиха» на ТНТ. Интересно, что на тот момент 28-летняя Равшана смогла настолько убедительно сыграть школьницу, что зрительская любовь не заставила себя ждать.

- В 2014 году журнал HELLO признал актрису самой стильной из российских знаменитостей.

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