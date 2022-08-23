Голливудский актер Том Харди выиграл турнир по джиу-джитсу в ЛондонеЗвезда «Венома» не проиграл на татами ни одного поединка.

Фото: Inc-News Inc-News

Известный голливудский актер Том Харди, игравший суперзлодея Marvel в фильме «Веном», и известный также по фильмам «Острые Козырьки», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Выживший», блеснул на благотворительном турнире по джиу-джитсу в Лондоне.

Харди выиграл все свои поединки, в том числе, у профессиональных бойцов, и завоевал сразу две медали высшей пробы.Этот и не удивительно с учетом того, что 44-летний артист является обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу.