Голливудский актер Том Харди выиграл турнир по джиу-джитсу в ЛондонеЗвезда «Венома» не проиграл на татами ни одного поединка.
Известный голливудский актер Том Харди, игравший суперзлодея Marvel в фильме «Веном», и известный также по фильмам «Острые Козырьки», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Выживший», блеснул на благотворительном турнире по джиу-джитсу в Лондоне.
Харди выиграл все свои поединки, в том числе, у профессиональных бойцов, и завоевал сразу две медали высшей пробы.Этот и не удивительно с учетом того, что 44-летний артист является обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу.
Кстати, к этому виду спорта Харди пришел в 2011 году, когда готовился к съемкам фильма «Воин». Там ему досталась роль бойца смешанных единоборств, и актер не захотел, чтобы в клетке его заменял дублер.