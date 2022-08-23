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1 час назад

Голливудский актер Том Харди выиграл турнир по джиу-джитсу в Лондоне

Inc-News

Голливудский актер Том Харди выиграл турнир по джиу-джитсу в ЛондонеЗвезда «Венома» не проиграл на татами ни одного поединка.

Голливудский актер Том Харди выиграл турнир по джиу-джитсу
Фото: Inc-NewsInc-News

Известный голливудский актер Том Харди, игравший суперзлодея Marvel в фильме «Веном», и известный также по фильмам «Острые Козырьки», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Выживший», блеснул на благотворительном турнире по джиу-джитсу в Лондоне.

Харди выиграл все свои поединки, в том числе, у профессиональных бойцов, и завоевал сразу две медали высшей пробы.Этот и не удивительно с учетом того, что 44-летний артист является обладателем синего пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Кстати, к этому виду спорта Харди пришел в 2011 году, когда готовился к съемкам фильма «Воин». Там ему досталась роль бойца смешанных единоборств, и актер не захотел, чтобы в клетке его заменял дублер.

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