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12 минут назад

Актер Павел Кабанов перерос образ Клары Захаровны и построил успешную карьеру

Слово и Дело

Актер Павел Кабанов стал единственным выходцем «О.С.П. Студии», который смог построить карьеру в кино. Об этом пишет портал BLITZ+.

Что стало с Кларой Захаровной из «33 квадратных метров»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист приобрел всероссийскую известность благодаря роли Клары Захаровны в телесериале «33 квадратных метра». В списке самых нашумевших его работ можно внести комедийный сериал «Зайцев + 1» и «Пока цветет папоротник».

Павел попытал свои силы в роли актера озвучания. Его голосом разговаривают несколько мультипликационных персонажей.

Все хорошо у него и на личном фронте. Он находится в счастливом браке в котором появилось двое детей. Старшая дочь артиста несколько дней назад подарила родителям внучку.

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