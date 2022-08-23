Что стало с Кларой Захаровной из «33 квадратных метров»

Актер Павел Кабанов стал единственным выходцем «О.С.П. Студии», который смог построить карьеру в кино. Об этом пишет портал BLITZ+.

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Артист приобрел всероссийскую известность благодаря роли Клары Захаровны в телесериале «33 квадратных метра». В списке самых нашумевших его работ можно внести комедийный сериал «Зайцев + 1» и «Пока цветет папоротник».

Павел попытал свои силы в роли актера озвучания. Его голосом разговаривают несколько мультипликационных персонажей.