Фрейзер в «Ките» получил главную награду на пути к «Оскару»

Судьбоносное возвращение Брендана Фрейзера к своей актёрской карьере получило значительный толчок вперёд. И всё благодаря почётной награде, полученной незадолго до церемонии вручения «Оскара». Звезда «Мумии» стал лауреатом международного кинофестиваля TIFF Tribute Award в Торонто за свою выдающуюся игру в фильме Даррена Аронофски «Кит». Он умело перевоплотился в затворника и учителя английского языка с компульсивным расстройством переедания, пытающегося воссоединиться со своей отчуждённой дочерью-подростком Элли (в исполнении Сэди Синк).

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Премия TIFF Tribute — относительно новая, но не менее влиятельная награда на пути к предстоящему киносезону. В последние годы именно она доставалась претендентам на «Оскар», которые смогли удивить требовательных критиков. С момента учреждения премии в 2019 году номинантами и/или победителями на премию «Оскар», которые ранее получили признание от TIFF Tribute на ежегодном гала-вечере фестиваля, стал Бенедикт Камбербэтч за «Власть пса», Джессика Честейн в картине «Глаза Тэмми Фэй», Хоакин Феникс с «Джокером» и Энтони Хопкинс с фильмом «Отец». И премьера Фрейзера ознаменовала его реванш в своём любимом деле.

«Это будет нечто такое, чего вы ещё не видели. Это действительно всё, что я могу вам сказать. Гардероб и костюмы были бесшовными и громоздкими. Это, конечно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать... Я знаю, что это произведёт неизгладимое впечатление»,

— сказал Фрейзер о фильме в прошлом году.