Хайек назвала Джоли лучшим режиссером

«Анджелина — лучший режиссер, с которым я когда-либо работала. Мне очень понравилось сотрудничать с ней, я наслаждалась каждой секундой. Она гений, и я думаю, что это будет ее лучший фильм. Она действительно проделала потрясающую работу», — сказала актриса.