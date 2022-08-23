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30 минут назад

Внучка Олега Янковская получила главную роль

НДН.Инфо

В Перми начались съёмки фильма «Фрау» с Лизой Янковской (внучка Олега Янковского) и Вадиком Королёвым в главных ролях.

Внучка Янковская получила главную роль
Фото: RusTurkey.comRusTurkey.com

В центре сюжета - Ваня и Кристина. Он - продавец в магазине «Охотник и рыболов», она — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» - за его любовь ко всему старинному. Он живёт в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И всё-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее: страх одиночества и навязчивая идея создать семью…

Также в фильме снимаются Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин и другие.

- Фильм «Фрау» вырос из моих чувств к Перми и Уралу, где я прожила большую часть жизни, - рассказывает нам режиссёр фильма Любовь Мульменко. - Для меня вообще важна география - я всегда от неё отталкиваюсь и ею вдохновляюсь. Конкретно в Перми я хочу зафиксировать уходящую натуру: дворы с палисадниками и металлическими качелями, не облагороженные еще задворки набережной... При этом история отношений Вани и Кристины могла бы развернуться где угодно – в любой точке земного шара...

Актеры,Максим Стоянов,Людмила Чиркова,Алексей Розин,Любовь Мульменко,Инга Оболдина,Олег Янковский,
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