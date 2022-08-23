Внучка Янковская получила главную роль

В Перми начались съёмки фильма «Фрау» с Лизой Янковской (внучка Олега Янковского) и Вадиком Королёвым в главных ролях.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

В центре сюжета - Ваня и Кристина. Он - продавец в магазине «Охотник и рыболов», она — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» - за его любовь ко всему старинному. Он живёт в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И всё-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее: страх одиночества и навязчивая идея создать семью…

Также в фильме снимаются Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин и другие.