Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
49 минут назад

Анджелина Джоли взяла дочь Вивьен на встречу с актерами мюзикла «Дорогой Эван Хансен» в Филадельфии

Mainstyle

Нам все чаще удается увидеть Джоли рядом со своими любимыми детьми. Так, 47-летняя обладательница премии «Оскар» взяла свою 14-летнюю дочь Вивьен Маршелин на спектакль «Дорогой Эван Хансен», который проходил в субботу в Филадельфии. Всё потому что девочка мечтала увидеть его снова после её первой встречи с артистами мюзикла в Лос-Анджелесе. В тот самый момент они были как обычные мама и дочка, которые восхищались игрой актёра Энтони Нормана в роли Эвана. Энджи поистине можно называть крутой мамой, ведь она дала возможность Вивьен сделать фото с кумиром за кулисами, пока та держала слепок руки Эвана из спектакля.

Джоли взяла дочь на встречу с актерами мюзикла «Дорогой Эван Хансен»
Фото: MainstyleMainstyle

«Машу в ответ Анджелине Джоли и Вивьен в эти выходные в Филадельфии», — написал Энтони в соцсетях.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на встрече с актерами мюзикла «Дорогой Эван Хансен» в Филадельфии, 2022

Звезда «Вечных» уже не первый раз составляет компанию своим любимым детям, так в прошлом месяце она зажигала с 16-летней дочерью Шайло Нувель во время концерта Måneskin в Риме.

Актеры,Оскар,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители