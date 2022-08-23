Джоли взяла дочь на встречу с актерами мюзикла «Дорогой Эван Хансен»

Нам все чаще удается увидеть Джоли рядом со своими любимыми детьми. Так, 47-летняя обладательница премии «Оскар» взяла свою 14-летнюю дочь Вивьен Маршелин на спектакль «Дорогой Эван Хансен», который проходил в субботу в Филадельфии. Всё потому что девочка мечтала увидеть его снова после её первой встречи с артистами мюзикла в Лос-Анджелесе. В тот самый момент они были как обычные мама и дочка, которые восхищались игрой актёра Энтони Нормана в роли Эвана. Энджи поистине можно называть крутой мамой, ведь она дала возможность Вивьен сделать фото с кумиром за кулисами, пока та держала слепок руки Эвана из спектакля.