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50 минут назад

"Аквамена" Джейсона Момоа высмеяли из-за "женской сумочки"

Газета.Ru

Американского актера Джейсона Момоа, известного по фильму «Аквамен», высмеяли из-за женской сумки. Негативные комментарии в его адрес появились под статьей на Daily Mail.

"Аквамена" высмеяли из-за "женской сумочки"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший вторник, 23 августа, в Лос-Анджелесе представили третий сезон оригинального сериала видеосервиса Apple TV+ «Видеть» с Джейсоном Момоа в главной роли. Актер посетил премьеру, появившись на публике в черной футболке, костюме и лоферах. Образ звезды «Аквамена» дополнили очки, кольцо с черепом и розовый клатч на цепочке, который и вызвал бурю обсуждений в Сети.

Так, в комментариях под статьей на Daily Mail актера высмеяли из-за сумки. «Он больше немужественный», «Женская сумочка?», «Сумка не подходит к туфлям», «Когда пытаешься оставаться актуальным в 2022-м году», — недоумевали интернет-пользователи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Брэд Питт появился на красной дорожке в юбке.

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