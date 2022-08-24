Найти свой путь: Соколов — о творчестве и главной роли в «Храме»

Андрей Соколов снялся в одной из главных ролей фильма Храм режиссера Рауфа Кубаева, который выйдет в прокат осенью. «Вечерка» побеседовала с актером о его творчестве.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Премьера картины «Храм» состоится на фестивале кинотеатра «Амурская осень» в сентябре.

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— Андрей, о чем эта картина?

— О том, как человек ищет свой путь и сумел выбрать правильный, пройдя много дорог. Я сыграл сломанного человека, который пытался себя сохранить. Снимали киноленту в Пензе прошлым летом. В этой картине я выступил не только в качестве актера, но и сопродюсера. С режиссером Рауфом Кубаевым нас связывает многолетнее сотрудничество.

— Какими еще кинопроектами порадуете в ближайшее время?

— Идет работа над детским фильмом «Друг», где я тоже сопродюсер. Всегда говорю о том, что есть нехватка добрых семейных картин. «Друг» как раз из этого разряда. Сценарий очень симпатичный.

На телеэкраны должна выйти многосерийная лента «Стюардесса». Ее снимал Дима Черкасов. А я сыграл одну из ролей. Это наша с ним уже вторая творческая работа. Мы единомышленники, учились вместе в Технологическом университете имени Константина Циолковского.

Давно в загашнике лежит многосерийный фильм «Уголь». Там у меня тоже роль. Картину снимали в Ростовской области в городе Шахты несколько лет назад на настоящих шахтах. Масштаб фантастический. И еще сейчас заканчиваем работу над проектом «Вампиры средней полосы».

— Недавно в фильме «Аманат» вы сыграли Николая I, в свое время мы вас видели в роли Александра Македонского на сцене Театра Луны, и еще вы собирались снимать исторический фильм. Чем вас так привлекает такая тематика?

— Для меня это как лакмусовая бумажка моего профессионализма, знание своих корней. Без прошлого не может быть настоящего, тем более будущего. И, безусловно, это некая проверка самого себя, насколько ты готов к такому вызову.

— В «Ленкоме» скоро состоится открытие театрального сезона. Чем порадуете зрителей?

— Будем продолжать показывать «ЛюБоль», где я выступил в роли режиссера-постановщика. Премьера состоялась в марте этого года.

Играет потрясающий актерский состав: Иван Агапов, Екатерина Гусева, Светлана Илюхина... Есть идея поставить еще один спектакль. Но пока озвучивать рано.

— А ваша 12-летняя дочь Софья уже выходила на сцену «Ленкома»?

— Нет. Но у нее позади первый кинематографический опыт — снялась в картине «Друг». Посмотрим, как дальше сложится.

— А вы помните, когда впервые увидели себя на экране?

— Когда я еще учился в школе, играл в хоккей. Наша команда Советского района Москвы была «золотой». Мы несколько лет подряд побеждали на известном детском турнире «Золотая шайба» имени легендарного тренера Анатолия Тарасова.

Потом я играл в «Авангарде» и «Крыльях», становился чемпионом страны в своем возрасте, и однажды в одном матче меня признали лучшим игроком. Награждал меня сам Владислав Третьяк. Он был и остается моим кумиром. А тогда он работал тренером, приезжал к нам несколько раз смотреть хоккейные поединки.

Прошло много лет, и вот мы уже вместе открываем площадку имени Владислава Третьяка. Когда меня показали по телевизору рядом с ним, я, можно сказать, испытал звездную болезнь. Это было очень мощно, потому что в то время круче нашей сборной по хоккею были, наверное, только звезды. То событие я запомнил на всю жизнь.

Мы с Владиславом Третьяком периодически пересекаемся и сейчас, с удовольствием общаемся, и у нас есть общие друзья.

— Судя по всему, коньки на гвоздь вешать не собираетесь?

— Конечно, нет. Хоккей я люблю с детства. Стал играть в воротах, когда учился классе в пятом. И где я только не выступал, даже на Красной площади. А недавно мы бились с командой аппарата Главка и победили со счетом 8:3. Ворота защищал Андрей Соколов.

— Вы актер, режиссер и продюсер. В свое время успели и бизнесом позаниматься...

— Да, член совета директоров топливной компании, пожалуй, одна из самых серьезных должностей, которую я занимал. Для меня бизнес — это когда ты можешь позволить себе купить самолет или пароход. Остальное все-таки предпринимательство, возможность заработать для поддержания комфортных условий жизни. У кого-то из коллег получается — быть в бизнесе и в искусстве. Я для себя тоже сделал выбор...

— И продолжаете радовать нас своим творчеством. В том числе песенным и стихотворным.

— Да. Книжка «Дом мой вырос без тебя» — это уже второй сборник стихов. Дебютный вышел лет семь назад. Первые творения появились на свет, когда мне было лет шесть. Одно из них называлось «Московские звезды».