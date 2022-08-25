Актера из фильма «Один дома» обвиняют в изнасиловании

Помните старшего брата Кевина из фильма «Один дома»? Долго об актере Девине Рэтрее ничего не было слышно, но тут в таблоиды вдруг попала неприятная информация. Мужчина находится под следствием по обвинению в изнасиловании женщины в своей квартире на Манхэттене в 2017 году. С тех пор как предполагаемая жертва — Лиза Смит — подала заявление в полицию, дело так и не было рассмотрено. И только сейчас американские правоохранительные органы принялись за следствие.

Фото: Super.ru Super.ru

По словам Лизы Смит, она знала Рэтрея до предполагаемого нападения 21 сентября 2017 года. В тот вечер, если верить ее показаниям, она, ее брат, друг и Рэтрей встретились, чтобы выпить, и пошли в квартиру Рэтрея на Манхэттене. Как раз там, по мнению Лизы, ей подсыпали в напиток запрещенные вещества: «Я помню, как проснулась и не могла пошевелиться. Не могла толком открыть глаза, но при этом слышала и чувствовала, что происходит. Я знала, что мой брат и друг Рэтрея ушли, а я все еще была на кушетке».

К слову, это не единственное обвинение в адрес бывшего актера. В 2021 году его экс-подруга пришла в полицию, где сообщила, что Рэтрей пытался ее задушить. Тогда ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Свою вину звезда «Один дома» не признал, поэтому решать его судьбу будет суд в октябре.