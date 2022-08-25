Лопес сыграет главную роль в фантастическом фильме от Netflix

Героине знаменитой певицы и актрисы придется противостоять вышедшему из-под контроля искусственному интеллекту.
Netflix анонсировал скорые съемки нового фантастического проекта под названием «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли.
Название фильма совпадает с именем персонажа Лопес – женщиной, вступившей в жестокую схватку со взбесившимся искусственным интеллектом, объявившим войну всему живому на планете.
Кстати, противостоять Лопес будет известный по кинокомиксу «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Режиссером выступит Брэд Пейтон, ранее снявший боевик с Дуэйном Джонсоном «Путешествие-2: Таинственный остров».