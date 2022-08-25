Лопес сыграет главную роль в фантастическом фильме от Netflix

Героине знаменитой певицы и актрисы придется противостоять вышедшему из-под контроля искусственному интеллекту.

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Netflix анонсировал скорые съемки нового фантастического проекта под названием «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли.

Название фильма совпадает с именем персонажа Лопес – женщиной, вступившей в жестокую схватку со взбесившимся искусственным интеллектом, объявившим войну всему живому на планете.