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2 часа назад

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фантастическом фильме от Netflix

Inc-News

Героине знаменитой певицы и актрисы придется противостоять вышедшему из-под контроля искусственному интеллекту.

Лопес сыграет главную роль в фантастическом фильме от Netflix
Фото: Inc-NewsInc-News

Netflix анонсировал скорые съемки нового фантастического проекта под названием «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли.

Название фильма совпадает с именем персонажа Лопес – женщиной, вступившей в жестокую схватку со взбесившимся искусственным интеллектом, объявившим войну всему живому на планете.

Кстати, противостоять Лопес будет известный по кинокомиксу «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Режиссером выступит Брэд Пейтон, ранее снявший боевик с Дуэйном Джонсоном «Путешествие-2: Таинственный остров».

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