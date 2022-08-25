Безрукова оправдалась после слухов о новом романе

Актриса Ирина Безрукова недавно появилась на премьере фильма Оливера Стоуна о группе The Doors в компании неизвестного молодого человека, из-за чего в сети распространились слухи о новом романе. Но мужчина оказался коллегой, а не романтическим партнером.
Безрукова пожаловалась, что каждый ее выход в свет в компании какого-либо мужчины заканчивается новостями о потенциальной свадьбе. В этот раз она пришла на премьеру со своим стилистом и держала его за руку для фотографии, при этом держась на расстоянии.
«Но, знаете, стабильнее всего мои отношения со Станиславом Влайку. Этот молодой человек всегда рядом со мной. Мы уже шесть лет вместе, представляете?! Многие столько не живут в браке»,
- цитирует Безрукова «СтарХит».
Влайку – PR- агент актрисы, вместе с которым она недавно представила спектакль «Мечтать не вредно» и готовится дать премьерный показ фильма «Обещание» в Краснодаре.