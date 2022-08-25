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1 час назад

Ирина Безрукова рассказала, что на премьера фильма о группе The Doors держала за руку своего стилиста

Слово и Делоиещё 2

Актриса Ирина Безрукова недавно появилась на премьере фильма Оливера Стоуна о группе The Doors в компании неизвестного молодого человека, из-за чего в сети распространились слухи о новом романе. Но мужчина оказался коллегой, а не романтическим партнером.

Безрукова оправдалась после слухов о новом романе
Фото: runews24.rurunews24.ru

Безрукова пожаловалась, что каждый ее выход в свет в компании какого-либо мужчины заканчивается новостями о потенциальной свадьбе. В этот раз она пришла на премьеру со своим стилистом и держала его за руку для фотографии, при этом держась на расстоянии.

«Но, знаете, стабильнее всего мои отношения со Станиславом Влайку. Этот молодой человек всегда рядом со мной. Мы уже шесть лет вместе, представляете?! Многие столько не живут в браке»,

- цитирует Безрукова «СтарХит».

Влайку – PR- агент актрисы, вместе с которым она недавно представила спектакль «Мечтать не вредно» и готовится дать премьерный показ фильма «Обещание» в Краснодаре.

Актеры,Обещание,Ирина Безрукова,Оливер Стоун,
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