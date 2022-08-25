Безрукова оправдалась после слухов о новом романе

Актриса Ирина Безрукова недавно появилась на премьере фильма Оливера Стоуна о группе The Doors в компании неизвестного молодого человека, из-за чего в сети распространились слухи о новом романе. Но мужчина оказался коллегой, а не романтическим партнером.

Безрукова пожаловалась, что каждый ее выход в свет в компании какого-либо мужчины заканчивается новостями о потенциальной свадьбе. В этот раз она пришла на премьеру со своим стилистом и держала его за руку для фотографии, при этом держась на расстоянии.