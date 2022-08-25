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2 часа назад

Актер Бургазлиев поделился воспоминаниями о своем коллеге Пинскере

RT на русском

Актер Денис Бургазлиев поделился воспоминаниями о своем коллеге Максиме Пинскере.

Бургазлиев поделился воспоминаниями о своем коллеге Пинскере
Фото: RT на русскомRT на русском

«Я долго с ним вместе работал, также мы с ним учились в одном учебном заведении, которое называется Школа-студия МХАТ. Он учился у Тарханова, тогда неталантливых людей не брали, у них не было шансов попасть. Поэтому то, что он закончил курс Тарханова и получил диплом, говорит о том, что человек был наделенный талантом, неординарный, очень работоспособный», — сказал Бургазлиев в беседе с Пятым каналом.

Он также выразил соболезнования родным и близким Пинскера.

Как отметил Бургазлиев, коллега с большой любовью относился к своей профессии.

Пинскер умер в возрасте 58 лет.

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