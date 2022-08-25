Бургазлиев поделился воспоминаниями о своем коллеге Пинскере

«Я долго с ним вместе работал, также мы с ним учились в одном учебном заведении, которое называется Школа-студия МХАТ. Он учился у Тарханова, тогда неталантливых людей не брали, у них не было шансов попасть. Поэтому то, что он закончил курс Тарханова и получил диплом, говорит о том, что человек был наделенный талантом, неординарный, очень работоспособный», — сказал Бургазлиев в беседе с Пятым каналом.