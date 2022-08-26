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4 часа назад

Известный актер продал дом в США неизвестному

Lenta.ru

Известный актер и комик Энтони Андерсон продал дом в США неизвестному за 2,1 миллиона долларов (125,2 миллиона рублей). Объект не выходил в открытую продажу, сообщает Dirt.

Известный актер продал дом в США неизвестному
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особняк располагается в престижном районе в Лос-Анджелесе Энсино. Андерсон приобрел жилье в 2000 году вместе со своей на данный момент бывшей женой Альвиной, пара заплатила за объект 575 тысяч долларов. Экс-супруги разделят вырученные от продажи общего дома деньги пополам.

Площадь одноэтажного особняка составляет более 310 квадратных метров. Внутри есть шесть спален, четыре ванные и отдельная уборная. Также имеются две гостиные, столовая и недавно отремонтированная кухня с дизайнерской техникой. Пять спален, включая хозяйскую с гардеробной и зоной отдыха, находятся в одной части дома. Самая маленькая спальня, подходящая для офиса, спортзала или комнаты для персонала, расположена в противоположном крыле. Помимо основного здания, на участке есть спа-зона, бассейн и баскетбольная площадка.

Ранее в августе дом в Лос-Анджелесе продала певица Рианна. Артистка получила за объект 6,6 миллиона долларов, потеряв таким образом 250 тысяч — в 2017 года она приобрела особняк за 6,85 миллиона.

Актеры,Энтони Андерсон,
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