Прах актеров "Звездного пути" будет отправлен в космос

Прах создателя научно-фантастического сериала "Звездный путь" Джина Родденберри и актеров проекта -- Нишель Николс, Джеймса Духана , Маджелы Бэррет, будет отправлен в космос, сообщает Deadline. Отправка останков звезд сериала станет частью специальной миссии "Энтерпрайз". Точная дата запуска неизвестна. Полет должен состояться в конце 2022 года. Его организует компания Celestis из Хьюстона. Помимо создателя проекта и актеров, в космос отправится прах специалиста по визуальным эффектам Дугласа Трамбалла.

"Звездный путь" вышел на экраны 8 сентября 1966 года. Сериал повествует о пятилетней научно-исследовательской экспедиции экипажа звездолета "USS Энтерпрайз NCC-1701". Картина приобрела статус культовой, получив множество продолжений и адаптаций в виде фильмов, комиксов, книг, сериалов и видеоигр. Нишель Николс скончалась 30 июля 2022 года в возрасте 89 лет. Актриса сыграла в "Звездном пути" старшего офицера по связи Нийоту Ухуру.