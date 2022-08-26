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1 час назад

Прах актеров "Звездного пути" будет отправлен в космос

Газета.Ru

Прах создателя научно-фантастического сериала "Звездный путь" Джина Родденберри и актеров проекта -- Нишель Николс, Джеймса Духана, Маджелы Бэррет, будет отправлен в космос, сообщает Deadline. Отправка останков звезд сериала станет частью специальной миссии "Энтерпрайз". Точная дата запуска неизвестна. Полет должен состояться в конце 2022 года. Его организует компания Celestis из Хьюстона. Помимо создателя проекта и актеров, в космос отправится прах специалиста по визуальным эффектам Дугласа Трамбалла.

Прах актеров "Звездного пути" будет отправлен в космос
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Звездный путь" вышел на экраны 8 сентября 1966 года. Сериал повествует о пятилетней научно-исследовательской экспедиции экипажа звездолета "USS Энтерпрайз NCC-1701". Картина приобрела статус культовой, получив множество продолжений и адаптаций в виде фильмов, комиксов, книг, сериалов и видеоигр. Нишель Николс скончалась 30 июля 2022 года в возрасте 89 лет. Актриса сыграла в "Звездном пути" старшего офицера по связи Нийоту Ухуру.

Актеры,Звёздный путь,Джеймс Духан,
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