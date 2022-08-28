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45 минут назад

Том Холланд пригласил Зендаю на свидание в Будапешт

Inc-News

Том Холланд пригласил Зендаю на свидание в Будапешт. Влюбленные знаменитости нечасто балуют поклонников публичным выражением своих чувств друг к другу.

Том Холланд пригласил Зендаю на свидание в Будапешт
Фото: Inc-NewsInc-News

Зендая и Том Холланд не очень уважают в своих отношениях посторонние глаза и уши, считая, что счастье любит тишину.Они познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2017 году. Но тот факт, что они вместе, звезды подтвердили лишь несколько лет спустя.Их совместные фото не так уж часто мелькают в соцсетях, а встретить парочку где-то вживую и вовсе большая редкость.

Поэтому можно только догадываться об изумлении репортеров и обычных жителей Будапешта, неожиданно увидевших парочку в венгерской столице.Знаменитости, как простые смертные, весело катались на скутерах по городу, обедали в кафе, гуляли по тихим улочкам и вели себя как настоящие влюбленные, не замечающие никого вокруг.Со стороны это было похоже на свидание, хотя Том Холланд и Зендая вместе уже почти пять лет. Но это же не повод для кавалера не пригласить даму на прогулку по Будапешту?

Актеры,Человек-Паук: Возвращение домой,Том Холланд,
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