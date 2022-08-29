Уайлд раскрыла причину отказа от главной роли в новом фильме

Актриса Оливия Уайлд изначально числилась в актерской труппе нового фильма «Не волнуйся, солнышко». Более того, она была анонсирована на главную роль.
В итоге же играть главную героиню утвердили актрису Флоренс Пью, причем, с легкой руки самой Уайлд.
В недавнем интервью Variety рассказала, что незадолго до съемок вдруг почувствовала, что доставшуюся ей роль должен сыграть кто-то помоложе. И даже подобрала кандидатуру, настояв на утверждении в этой роли актрисы Флоренс Пью.
«Для этой истории крайне важна молодость и невинность. Если бы я играла Элис, и на роль Джека нужно было бы подбирать кого-то постарше. И тогда бы история потеряла свою актуальность», - рассказала 38-летняя знаменитость.