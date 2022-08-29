Прилучный рассказал, как ему пришлось жить на улице

Актер Павел Прилучный рассказал, как риелторы обманули его с арендой жилья, когда он приехал в Москву поступать в театральный институт. И из-за этого ему пришлось жить на улице два дня. Подробнее об этом Прилучный рассказал в интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала.

Родственники и друзья актера заверили его, что в газете у бабушки на Пушкинской площади можно найти действительно надежные варианты для аренды жилья. Накопив сумму, достаточной для поездки в Москву, Прилучный изучил газету и обратился в фирму, которая показалась ему убедительной.

Позже сотрудники компании предложили квартиру актеру на его бюджет — за 15 тысяч рублей.

"Я отдал эти деньги, у меня оставалось еще тысячи три. Думаю: "Ну нормально, на "роллтон" хватит",

— подумал Прилучный.

Через некоторое время в назначенном сотрудниками компании месте актер прождал два часа, но никто так и не пришел. Выяснилось, что фирма по выходным не работает и в итоге Прилучный решил спать на улице — на лавочке в Камергерском переулке.

Так актер провел еще две ночи, пока однажды на пробах он не познакомился с девушкой, которая предложила ему временно пожить у себя.

Позже Прилучный вновь обратился в компанию, которая его обманула, с целью вернуть деньги. Не получив деньги назад, он обратился в полицию, где ему посоветовали вернуться за деньгами через месяц.

Актер порекомендовал зрителям канала Стрелец быть внимательнее и читать в том числе и то, что написано мелким шрифтом.