Джонни Депп пошутил на счет премии MTV VMA 2022

Джонни Депп неожиданно появился на MTV VMA 2022 года в воскресенье вечером. 59-летний актёр явно возвращается в прежнюю жизнь через три месяца после вынесения вердикта по его делу о клевете к бывшей жене Эмбер Хёрд. Теперь он появился в короткой эпизодической роли в начале, где его лицо было видно в шлеме парящего лунного человека или астронавта, символа этой церемонии.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Знаете что? Мне просто нужна была работа», — сказал Депп собравшимся в зале. «Эй, VMA, давайте вернёмся к чёртовой музыке, не так ли?». Напомним, что несколько месяцев назад жюри присяжных из семи человек в основном встало на сторону актёра, считая, что Хёрд опорочила Деппа в своей статье в Washington Post 2018 года о домашнем насилии, хотя и не упомянула его по имени. Джонни компенсацию в размере более $10 млн, а Хёрд выиграла один из трех своих встречных исков о диффамации и получила $2 млн. Судья Пенни Азкарат отклонила просьбу Эмбер в апелляции. И после того, как актриса официально обжаловала вердикт, команда юристов Деппа объявила, что они также будут обжаловать её встречное решение.

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Джонни Депп во время слушания по делу о клевете, в окружном суде округа Фэрфакс в Фэрфаксе, штат Вирджиния, 2022

В августе также стало известно о предстоящем возвращении Деппа к актёрской карьере. Он играет короля Людовика XV в исторической драме «Жанна Дюбарри». Режиссёром фильма выступила Майвенн, которая также сыграет главную роль. Съёмки начались в прошлом месяце в нескольких местах Франции, включая Версаль и Париж. Фильм рассказывает историю последней королевской любовницы короля Франции Жанны Дюбарри, которая родилась в бедности, но сумела подняться по социальной лестнице, используя свой интеллект, чтобы стать любимой компаньонкой Людовика XV. Депп также будет режиссёром фильма об итальянском художнике Амедео Модильяни, сопродюсерами которого являются Аль Пачино и Барри Навиди.