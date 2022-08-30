Сталлоне сыграл пожилого супергероя-мусорщика в новом боевике

На Amazon Prime вышел «Самаритянин» — первый почти за тридцать лет супергеройский фильм, главную роль в котором сыграл Сильвестр Сталлоне. «Лента.ру» рассказывает, как получить удовольствие от этого по-своему удивительного кино, где великая звезда боевиков предстает в образе пожилого мусорщика со сверхспособностями.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пару десятков лет назад город Гранит-сити был потрясен сражением Самаритянина и Немезиды — братьев-близнецов, наделенных сверхчеловеческими способностями и трудным детством в анамнезе: их родители погибли в пожаре, устроенном напуганными горожанами. Самаритянин не озлобился и решил помогать людям, а Немезида, напротив, отдался мести. Решающим в их противоборстве стал выкованный злодеем супермолот, а исходом схватки стала гибель обоих братьев. Прошли годы, превратившие бойцов в культовых мифологических героев, появились и люди, уверенные в том, что Самаритянин жив. Одним из таких верующих стал Сэм Клири (Джеймс Уолтон) — подросток из неблагополучного квартала. Однажды он обнаруживает, что мусорщик из соседнего дома по имени Джон Смит (Сильвестр Сталлоне) ведет себя странновато и вообще, несмотря на возраст, значительно физически сильнее любого из окружающих. Вскоре Джон легким движением разбрасывает напавших на Сэма хулиганов, убеждая парня в том, что он и есть Самаритянин. Тем временем экзальтированный бандит Сайрус (Пилу Асбек) крадет из хранилища вещдоков маску и молот Немезиды, чтобы устроить в городе революцию. Смит некоторое время кряхтит и кривится, но когда опасность угрожает напрямую Сэму, решается на бой со злодеями.

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К моменту публикации этого текста «Самаритянина» уже разгромили в зарубежной прессе — рейтинг 37 процентов на Rotten Tomatoes говорит сам за себя. И фильм запросто можно разнести по кирпичику — для этого он предоставляет все возможности и даже, кажется, временами подставляется нарочно. Сюжет более или менее отсылает к «Логану» и «Бэтмену»: сильно пожилой супергерой, мечтающий отойти от дел, вынужден вспомнить навыки, поскольку по-прежнему живет в мрачном криминальном городе. Герои второго плана смотрятся чрезвычайно функциональными, если не сказать картонными: едва начав демонстрировать что-то вроде характера, они либо гибнут, либо просто исчезают из сюжета навсегда. Это касается и подручной Сайруса по имени Сил, которой досталось лишь разок клацнуть зубами, и специалиста по супергероям с красивым именем Альберт Кэслер, и даже матери Сэма. Развитие фабулы тоже не блещет оригинальностью, а сцену уличного хаоса режиссер Джулиус Эйвери («Оверлорд») позаимствовал из третьего «Темного рыцаря». На графику в сцене с двумя молодыми Сталлоне в одном кадре откровенно не хватило денег. Наконец, финальный сюжетный твист внимательные зрители разгадают при взгляде на постер.

И действительно, сложно спорить: «Самаритянин» — это произведение, что называется, в дурном вкусе. Сегодня супергероев играют актеры-интеллектуалы типа Бенедикта Камбербэтча, а на экране они, не снимая трико, решают сложные экзистенциальные задачки и пытаются разобраться в теории струн. Ничего подобного «Самаритянину» во вселенных Marvel и DC не было даже на старте развития, но, с другой стороны, не было там на главных ролях и Сталлоне. В «Самаритянине» действительно глуповатый сценарий, а исполнена картина местами топорно, но и удовольствие, которое можно получить от ее просмотра поистине довольно уникально на современном перенасыщенном контентом рынке.

Львиная доля радости, которую приносит картина, связана, конечно, с исполнителем главной роли

Сталлоне ведь и сам что-то вроде супергероя, который хотя и почти отошел от дел, но сумел не потеряться на современном ландшафте. Он был звездой нового Голливуда с «Рокки», он снялся в одном из главных фильмов о военной травме («Рэмбо»), он был героем боевиков и постепенно вышел в тираж, но несколько раз сумел красиво вернуться. Среди коллег по экшен-жанру он всегда был и остается едва ли не самым умным (умел он и поразить собеседников на интервью), а это свойство заставляет внимательнее относиться даже к его неудачам. В связи с «Самаритянином» обязательно произносят, что прошлым сольным супергеройским фильмом Слая был провалившийся в прокате в 1995-м «Судья Дредд». Но тут стоит вспомнить и о том, что вышедший через 17 лет новый «Дредд» был встречен куда теплее — вот только кто сегодня о нем помнит? Схожая ситуация, кстати, была и в 1993-м с довольно прохладно встреченным критикой «Разрушителем», на который «Самаритянин», кстати, похож больше всего.

Как и там, здесь речь идет о герое, который стал великоват для новой реальности. За пределами экрана эта реальность уже переварила бывших коллег и конкурентов Сталлоне из конца прошлого века — от Ван Дамма до Шварценеггера. Слай же удивительным образом остается на плаву. Недавно он вновь получил номинацию на «Оскар» (за первого «Крида»), его любит Джеймс Ганн (и дает роли в «Стражах Галактики» и «Отряде самоубийц», где Сталлоне озвучил говорящую акулу), скоро на экраны выйдут очередные «Неудержимые». «Самаритянин» в этом ряду, может быть, не является еще одной безоговорочной победой, но вполне подходит под свидетельство верности себе. Актеру глубоко наплевать на то, кто и что думает о его актерских способностях, он берет харизмой и природным обаянием, перед которым по-прежнему трудно устоять.

В известном смысле «Самаритянин» это еще и своего рода «Непрощенный»: фильм, как и герой, спотыкается, кряхтит и поначалу мажет мимо цели, но когда все-таки собирается с силами, оторваться невозможно. Недорого поставленный экшен воскрешает в памяти лучшие сцены боевиков девяностых, а у всякого, кто вырос на таком кино, по лицу блуждает глуповатая улыбка. Если копнуть чуть глубже, то в «Самаритянине» даже обнаружатся какие-то вполне важные идеи. Здесь есть что-то и про ответственность за свои действия, и про неоднозначность мифологии, и про то, как злодеи становятся героями. Но вся эта деконструкция супергеройского жанра неизбежно пасует перед одной только походкой Сталлоне. Очень большой человек с пронзительным взглядом засовывает гранату прямо в ребра негодяю и цедит что-то победительное сквозь зубы — в каком еще современном фильме такое увидишь, а увидев — поверишь?