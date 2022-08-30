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3 часа назад

Эдди Мерфи получил нового напарника в продолжении «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Inc-News

В четвертой части популярного франчайза у главной звезды появится белый напарник.

Эдди Мерфи получил нового напарника в продолжении «Полицейского из Беверли-Хиллз»
Фото: Inc-NewsInc-News

Четвертая часть полицейского сериала получила немного измененное название - «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули».

Есть изменения и в актерском составе. У чернокожего копа Акселя Фоули в исполнении нестареющего Эдди Мерфи появится новый напарник, коим станет актер Джозеф Гордон-Левитт, известному по фильмам "Начало" и "Петля времени".

Новый фильм о приключениях пары полицейских, которым придется сталкиваться с расовыми предрассудками в отношениях между собой, продолжает эпопею родом из Беверли-Хиллз, которая началась еще в далеком 1984 году.

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