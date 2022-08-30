Эдди Мерфи получил нового напарника в продолжении «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Есть изменения и в актерском составе. У чернокожего копа Акселя Фоули в исполнении нестареющего Эдди Мерфи появится новый напарник, коим станет актер Джозеф Гордон-Левитт , известному по фильмам "Начало" и "Петля времени".

Новый фильм о приключениях пары полицейских, которым придется сталкиваться с расовыми предрассудками в отношениях между собой, продолжает эпопею родом из Беверли-Хиллз, которая началась еще в далеком 1984 году.