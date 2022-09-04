Что случилось с картинами, в которых актеры умирали посреди съемок

Смерть нередко настигает внезапно. И порой это случается даже со знаменитыми актерами. Они ушли из жизни в разгар съемок своих фильмов – но что же стало с кинолентами после этого? Выяснял "Рамблер".
Последней работой легендарной блондинки стал фильм "Что-то должно случиться" 1962 года. Когда Монро скончалась из-за передозировки барбитуратов (так гласит официальная версия), набралось лишь семь минут отснятого с ней материала. Позже эти кадры появлялись в различных ток-шоу и документальных фильмах. Только в 2001 году технологии позволили закончить картину, благодаря чему появилась 37-минутная короткометражка.
Финальным проектом 28-летнего Леджера стал фантастический фильм "Воображариум доктора Парнаса" Терри Гильяма. Исполнитель главной роли ушел из жизни, когда крупная часть материала уже была отснята. Гильям был шокирован смертью Леджера и не был уверен, что сможет продолжить съемки, но на помощь ему пришли знаменитые актеры.
По сюжету Леджер проходит через волшебное зеркало Парнаса, после чего его внешность меняется. С этого момента роль Тони сыграли сразу три актера: Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу.
Актриса, больше всего известная ролью Принцессы Леи, умерла от остановки сердца во время перелета в 2016 году. В то время перезапуск "Звездных войн" был в самом разгаре, так что режиссерам и продюсерам пришлось экстренно решать проблему. И они справились, ведь Фишер впоследствии появилась еще в трех фильмах. Какие-то эпизоды успели отснять до ее смерти, где-то помогли компьютерные технологии, а где-то и вовсе пригодились обрезки, найденные на полу в монтажной.