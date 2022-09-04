Что случилось с картинами, в которых актеры умирали посреди съемок

Смерть нередко настигает внезапно. И порой это случается даже со знаменитыми актерами. Они ушли из жизни в разгар съемок своих фильмов – но что же стало с кинолентами после этого? Выяснял "Рамблер".

Фото: Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" Кадр из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"

Мэрилин Монро

Кадр из фильма "Что-то должно случиться"

Последней работой легендарной блондинки стал фильм "Что-то должно случиться" 1962 года. Когда Монро скончалась из-за передозировки барбитуратов (так гласит официальная версия), набралось лишь семь минут отснятого с ней материала. Позже эти кадры появлялись в различных ток-шоу и документальных фильмах. Только в 2001 году технологии позволили закончить картину, благодаря чему появилась 37-минутная короткометражка.

Хит Леджер

Кадр из фильма "Воображариум доктора Парнаса"

Финальным проектом 28-летнего Леджера стал фантастический фильм "Воображариум доктора Парнаса" Терри Гильяма. Исполнитель главной роли ушел из жизни, когда крупная часть материала уже была отснята. Гильям был шокирован смертью Леджера и не был уверен, что сможет продолжить съемки, но на помощь ему пришли знаменитые актеры.

По сюжету Леджер проходит через волшебное зеркало Парнаса, после чего его внешность меняется. С этого момента роль Тони сыграли сразу три актера: Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу.

Кэрри Фишер

Кадр из фильма "Звездные войны"