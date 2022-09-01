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35 минут назад

Умер звезда американского сериала «ФБР» Уильям Рейнольдс

Говорит Москваиещё 1

Ему было 90 лет. Как сообщает портал Deadline со ссылкой на его сына Эрика, актёр скончался от осложнений, вызванных пневмонией, не связанной с коронавирусом.

Умер звезда американского сериала «ФБР» Уильям Рейнольдс
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Рейнольдс родился 9 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе. Карьеру он начал, заключив контракт с Universal Pictures. Один из первых фильмов — «Сестра Кэрри» (1952), где он сыграл сына главного героя.

На протяжении шести сезонов в сериале «ФБР» Рейнольдс исполнял роль специального агента Тома Колби. После он бросил съёмки в Голливуде и занялся бизнесом. 42 года был женат на актрисе Молли Синклер. Она умерла в 1992 году.

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