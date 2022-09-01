Умер звезда американского сериала «ФБР» Уильям Рейнольдс

Ему было 90 лет. Как сообщает портал Deadline со ссылкой на его сына Эрика, актёр скончался от осложнений, вызванных пневмонией, не связанной с коронавирусом.

Фото: Говорит Москва Говорит Москва

Рейнольдс родился 9 декабря 1931 года в Лос-Анджелесе. Карьеру он начал, заключив контракт с Universal Pictures. Один из первых фильмов — «Сестра Кэрри» (1952), где он сыграл сына главного героя.