Абдул-Матин II назвал "клоунскими" съемки в "Аквамене"

«Иногда нужно знать, в каком фильме или жанре ты снимаешься: например, что-то вроде «Аквамена» — это работа клоуна, не то же самое, что «Суд над чикагской семеркой». Чтобы выживать [как актер] нужно играть, хитрить и удивлять зрителей, режиссеров и самого себя»,