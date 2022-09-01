Абдул-Матин II назвал "клоунскими" съемки в "Аквамене"

Звезда «Кэндимена» Яхья Абдул-Матин II назвал свои съемки в «Аквамене» работой клоуна, поэтому он старается уравновесить участие в проектах на супергеройскую тематику более серьезными ролями. Этим он поделился с Vulture.
«Иногда нужно знать, в каком фильме или жанре ты снимаешься: например, что-то вроде «Аквамена» — это работа клоуна, не то же самое, что «Суд над чикагской семеркой». Чтобы выживать [как актер] нужно играть, хитрить и удивлять зрителей, режиссеров и самого себя»,
— сказал актер.
Он отметил, что зрители должны удивляться тому, как актер, сыгравший в «Аквамене», исполняет драматическую роль.
В багаже Яхья Абдула-Матина II награда «Эмми» за роль в сериале HBO «Хранители». Он также снялся в драме «Суд над чикагской семеркой», перезагрузке культового хоррора «Кэндимэн», «Аквамене» и «Матрице: Воскрешение».
Ранее сообщалось, что премьеры сиквелов «Аквамена» и «Шазама» перенесли на 2023 год.