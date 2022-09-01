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1 час назад

Актер Яхья Абдул-Матин II назвал "клоунскими" съемки в "Аквамене"

Газета.Ru

Звезда «Кэндимена» Яхья Абдул-Матин II назвал свои съемки в «Аквамене» работой клоуна, поэтому он старается уравновесить участие в проектах на супергеройскую тематику более серьезными ролями. Этим он поделился с Vulture.

Абдул-Матин II назвал "клоунскими" съемки в "Аквамене"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Иногда нужно знать, в каком фильме или жанре ты снимаешься: например, что-то вроде «Аквамена» — это работа клоуна, не то же самое, что «Суд над чикагской семеркой». Чтобы выживать [как актер] нужно играть, хитрить и удивлять зрителей, режиссеров и самого себя»,

— сказал актер.

Он отметил, что зрители должны удивляться тому, как актер, сыгравший в «Аквамене», исполняет драматическую роль.

В багаже Яхья Абдула-Матина II награда «Эмми» за роль в сериале HBO «Хранители». Он также снялся в драме «Суд над чикагской семеркой», перезагрузке культового хоррора «Кэндимэн», «Аквамене» и «Матрице: Воскрешение».

Ранее сообщалось, что премьеры сиквелов «Аквамена» и «Шазама» перенесли на 2023 год.

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