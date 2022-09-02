Панин заявил, что «не вышел рожей» для серьезных ролей

Актер Алексей Панин объяснил, почему режиссеры кино не обращают на него внимание.
Панин отметил, что вряд ли когда-нибудь примет участие в артхаусном фильме, так как не впишется в проект. Актер считает, что причиной тому — его внешние данные.
«Я рожей не вышел, хотя не знаю. Может, если бы я был чуть постарше. Мое лицо интеллектом не блещет»,
— заявил актер на своей странице в соцсети.
Артист не играет серьезные роли в кино, зато очень часто принимает участие в различных интернет-проектах и дает интервью. По всей видимости, именно на этом и зарабатывает Панин, который уже долгое время живет в Испании.