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18 минут назад

Панин заявил, что «не вышел рожей» для серьезных ролей

Слово и Дело

Актер Алексей Панин объяснил, почему режиссеры кино не обращают на него внимание.

Панин заявил, что «не вышел рожей» для серьезных ролей
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Панин отметил, что вряд ли когда-нибудь примет участие в артхаусном фильме, так как не впишется в проект. Актер считает, что причиной тому — его внешние данные.

«Я рожей не вышел, хотя не знаю. Может, если бы я был чуть постарше. Мое лицо интеллектом не блещет»,

— заявил актер на своей странице в соцсети.

Артист не играет серьезные роли в кино, зато очень часто принимает участие в различных интернет-проектах и дает интервью. По всей видимости, именно на этом и зарабатывает Панин, который уже долгое время живет в Испании.

Актеры,Алексей Панин,
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