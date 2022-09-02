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1 час назад

Тейлор Свифт получит роль антагониста в сиквеле «Круэллы» с Эммой Стоун

runews24.ru

Такой информацией поделился портал The Disney Insider. Однако в компании Disney пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

Тейлор Свифт получит роль антагониста в сиквеле «Круэллы» с Эммой Стоун
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

Напомним, в первой части «Круэллы» показали историю становления главного антагониста из мультфильма «101 далматинец». Роль Круэллы де Виль исполнила Эмма Стоун.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes кинокартина получила рейтинг в 74 процента. Кассовые сборы фильма составили 233 миллиона долларов, при том, что «Круэлла» вышла во время ковидных ограничений.

В некоторых кинотеатрах фильм показали 18 мая, а 28 мая его опубликовали на стриминг-сервисе Disney+.

Ранее актриса Эмма Стоун подтвердила своё участие в «Круэлле-2». Она сообщила об этом в августе 2021 года.

Релиз сиквела намечен на 14 февраля 2025 года.

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