Тейлор Свифт получит роль антагониста в сиквеле «Круэллы» с Эммой Стоун

Такой информацией поделился портал The Disney Insider. Однако в компании Disney пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

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Напомним, в первой части «Круэллы» показали историю становления главного антагониста из мультфильма «101 далматинец». Роль Круэллы де Виль исполнила Эмма Стоун.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes кинокартина получила рейтинг в 74 процента. Кассовые сборы фильма составили 233 миллиона долларов, при том, что «Круэлла» вышла во время ковидных ограничений.

В некоторых кинотеатрах фильм показали 18 мая, а 28 мая его опубликовали на стриминг-сервисе Disney+.

Ранее актриса Эмма Стоун подтвердила своё участие в «Круэлле-2». Она сообщила об этом в августе 2021 года.