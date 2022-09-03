Джейн Фонда рассказала о своей борьбе с онкологией

Джейн Фонда рассказала о своей борьбе с онкологией84-летней знаменитости поставили страшный диагноз.
Знаменитая американская актриса Джейн Фонда призналась, что какое-то время назад у нее обнаружили рак. По словам артистки, поначалу она испытала шок.
«Мне уже далеко за восемьдесят и жизнь фактически прожита. Но если кто-то думает, что в таком возрасте человек не хочет жить и ему все равно, когда ему говорят про рак, тот сильно ошибается»,
- рассказала артистка.
Потом ей удалось взять себя в руки и начать лечение. Особенно в психологическом плане помогло то, что ее болезнь не оказалась приговором – восемьдесят процентов пациентов успешно выздоравливают.
«Я продолжаю цеплять за жизнь, уже не первый месяц прохожу химиотерапию, и все еще хочу что-то делать, куда-то двигаться и в чем-то участвовать»,
- призналась знаменитость.