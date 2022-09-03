Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
37 минут назад

Джейн Фонда рассказала о своей борьбе с онкологией

Inc-News

Джейн Фонда рассказала о своей борьбе с онкологией84-летней знаменитости поставили страшный диагноз.

Джейн Фонда рассказала о своей борьбе с онкологией
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитая американская актриса Джейн Фонда призналась, что какое-то время назад у нее обнаружили рак. По словам артистки, поначалу она испытала шок.

«Мне уже далеко за восемьдесят и жизнь фактически прожита. Но если кто-то думает, что в таком возрасте человек не хочет жить и ему все равно, когда ему говорят про рак, тот сильно ошибается»,

- рассказала артистка.

Потом ей удалось взять себя в руки и начать лечение. Особенно в психологическом плане помогло то, что ее болезнь не оказалась приговором – восемьдесят процентов пациентов успешно выздоравливают.

«Я продолжаю цеплять за жизнь, уже не первый месяц прохожу химиотерапию, и все еще хочу что-то делать, куда-то двигаться и в чем-то участвовать»,

- призналась знаменитость.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители