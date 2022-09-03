Судьба мальчика Саши из фильма «Похороните меня за плинтусом»

Актер Александр Дробитько после съемок драмы «Похоронитеменя за плинтусом» возмужал и продолжил актерскую карьеру.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Вышедший в 2009 году фильм режиссера Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом», до сих пор остается одним из самых запоминающихся драм российского кинематографа. Особенно зрители выделяют главного героя кинокартины – мальчика Сашу, которого сыграл Дробитько.

Как стало известно, после съемок в драме актер снялся еще в нескольких проектах, среди которых «Мама в законе», «Палач», «Разведчицы» и «МосГаз».

«Сегодня от прежнего щуплого мальчика не осталось и следа:

Александр возмужал, а печальный взгляд превратился в суровую сосредоточенность. Помимо прочего, Дробитько приобрел спортивную фигуру, что позволило ему привлечь больше внимания девчонок»,

- пишет BLITZ+.