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1 час назад

Судьба мальчика Саши из фильма «Похороните меня за плинтусом»

Слово и Дело

Актер Александр Дробитько после съемок драмы «Похоронитеменя за плинтусом» возмужал и продолжил актерскую карьеру.

Судьба мальчика Саши из фильма «Похороните меня за плинтусом»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вышедший в 2009 году фильм режиссера Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом», до сих пор остается одним из самых запоминающихся драм российского кинематографа. Особенно зрители выделяют главного героя кинокартины – мальчика Сашу, которого сыграл Дробитько.

Как стало известно, после съемок в драме актер снялся еще в нескольких проектах, среди которых «Мама в законе», «Палач», «Разведчицы» и «МосГаз».

«Сегодня от прежнего щуплого мальчика не осталось и следа:
Александр возмужал, а печальный взгляд превратился в суровую сосредоточенность. Помимо прочего, Дробитько приобрел спортивную фигуру, что позволило ему привлечь больше внимания девчонок»,

- пишет BLITZ+.

Отметим, что съемки в фильме «Похороните меня за плинтусом»принесла Дробитько престижную награду «Золотой орел».

Актеры,Палач,Александр Дробитько,Сергей Снежкин,
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