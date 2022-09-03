Сталлоне рассказал, как ему отказали в роли в "Крестном отце"

Актер Сильвестр Сталлоне признался, что пытался выбить у студии Paramount роль в массовке в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", однако получил отказ. Об этом Сталлоне рассказал в интервью изданию Empire.

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По словам артиста, он хотел сняться в знаменитой сцене свадьбы и появиться на заднем плане вместе с Марлоном Брандо, Джеймсом Кааном, Аль Пачино, а также сестрой Копполы — Талией Шайр, которая позже сыграла со Сталлоне в "Рокки".

"Я пошел в Paramount и сказал: "Можно я буду в массовке в сцене свадьбы?"

— вспомнил актер.

На это представители студии ответили ему, что не уверены, что он подходит под нужный типаж. Тогда Сталлоне, по его воспоминаниям, вспылил: