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1 час назад

В новом «Аквамене» может появиться Бэтмен Майкла Китона

Inc-News

Картину «Бэтгерл» положили под «сукно» уже после того, как проект был полностью готов. Тем не менее, есть вероятность, что ряд сцент и персонажей из этой картины могут включить в сюжеты других проектов.

В новом «Аквамене» может появиться Бэтмен Майкла Китона
Фото: Inc-NewsInc-News

Например, недавно исполнитель главной роли во второй части «Аквамена» Джейсон Момоа в соцсетях намекнул на то, что в картину могут включить Бэтмена Майкла Китона и еще несколько стражей Готэма из «Бэтгерл»

«Пока точно не скажу насчет новых персонажей, но, скорее всего, в сиквеле будет или только Бэтфлек, или два Бэтмена сразу», - признался Момоа.

По словам артиста, его пока никто ни о чем не информировал, но на тестовых прогонах уже отснятых сцен он, например, уже успел заметить Китона, чудесным образом переместившегося из «Бэтгерл».

Актеры,Аквамен,Джейсон Момоа,
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