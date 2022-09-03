В новом «Аквамене» может появиться Бэтмен Майкла Китона

Картину «Бэтгерл» положили под «сукно» уже после того, как проект был полностью готов. Тем не менее, есть вероятность, что ряд сцент и персонажей из этой картины могут включить в сюжеты других проектов.
Например, недавно исполнитель главной роли во второй части «Аквамена» Джейсон Момоа в соцсетях намекнул на то, что в картину могут включить Бэтмена Майкла Китона и еще несколько стражей Готэма из «Бэтгерл»
«Пока точно не скажу насчет новых персонажей, но, скорее всего, в сиквеле будет или только Бэтфлек, или два Бэтмена сразу», - признался Момоа.
По словам артиста, его пока никто ни о чем не информировал, но на тестовых прогонах уже отснятых сцен он, например, уже успел заметить Китона, чудесным образом переместившегося из «Бэтгерл».