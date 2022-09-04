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1 час назад

Брендан Фрейзер рассказал, что для роли в фильме Аронофски научился "двигаться по-новому"

Газета.Ru

Американский актер Брендан Фрейзер, известный по роли в серии фильмов «Мумия» и сыгравший в новом фильме «Кит» режиссера Даррена Аронофски, рассказал, что ему пришлось «научиться двигаться по-новому», чтобы сыграть персонажа Чарли, который весит 272 килограмма. Об этом сообщает Variety.

Брендан Фрейзер рассказал, что для роли в фильме Аронофски научился "двигаться по-новому"
Фото: А24А24

Отмечается, что эта роль самая существенная для Фрейзера за последние несколько лет. По сюжету главный герой Чарли, учитель английского языка, проводит онлайн-курсы с выключенной камерой, и все время ест, чтобы заглушить боль потери любви всей жизни — своего бывшего ученика Алана.

«Я развил мышцы, о которых не знал», — сказал актер на пресс-конференции перед мировой премьерой фильма на Венецианском кинофестивале.

Он также отметил, что почувствовал головокружение после съемок, когда все необходимые для образа элементы были удалены.

По словам Фрейзера, роль позволила ему понять, как чувствуют себя люди с таким весом.

Как подчеркнул актер, нужно быть невероятно сильным умственно и физически, чтобы жить в такой форме.

Ранее сообщалось, что Брендан Фрейзер сильно поправился ради роли в драме «Кит» режиссера Даррена Аронофски.

Актеры,Мумия,Брендан Фрейзер,
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