Аронова назвала отличительное качество москвичей

Народная артистка России Мария Аронова раскрыла качество москвичей, которое отличает их от жителей других городов.
По словам актрисы, это скорость:
"Москвичи очень быстрые по сравнению со всеми остальными жителями нашей страны. Самые медленные люди — на севере и на юге",
– пояснила Аронова в беседе с "Москвич Mag".
Актриса призналась, что очень любит столицу, и потому ее радует, как город благоустроили за последние годы. В частности, Аронова отметила удобное метро, качество дорог и наличие множества храмовых комплексов.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что популярный актер обвинил москвичей в незнании реальной жизни россиян.