Аронова назвала отличительное качество москвичей

Народная артистка России Мария Аронова раскрыла качество москвичей, которое отличает их от жителей других городов.

"Москвичи очень быстрые по сравнению со всеми остальными жителями нашей страны. Самые медленные люди — на севере и на юге",

Актриса призналась, что очень любит столицу, и потому ее радует, как город благоустроили за последние годы. В частности, Аронова отметила удобное метро, качество дорог и наличие множества храмовых комплексов.