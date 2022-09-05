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5 минут назад

Аронова назвала отличительное качество москвичей

Мира Маркина

Народная артистка России Мария Аронова раскрыла качество москвичей, которое отличает их от жителей других городов.

Аронова назвала отличительное качество москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актрисы, это скорость:

"Москвичи очень быстрые по сравнению со всеми остальными жителями нашей страны. Самые медленные люди — на севере и на юге",

– пояснила Аронова в беседе с "Москвич Mag".

Актриса призналась, что очень любит столицу, и потому ее радует, как город благоустроили за последние годы. В частности, Аронова отметила удобное метро, качество дорог и наличие множества храмовых комплексов.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что популярный актер обвинил москвичей в незнании реальной жизни россиян.

Актеры,Мария Аронова,
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