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31 минуту назад

Колин Фаррелл удостоился 13-минутных стоячих оваций на Венецианском фестивале

Lenta.ruиещё 1

Ирландский актер Колин Фаррелл удостоился 13-минутных стоячих оваций на Венецианском кинофестивале за работу в фильме «Банши Инишира». Об этом сообщает Variety.

Колин Фаррелл удостоился 13-минутных оваций в Венеции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что ни одна другая картина, показанная на мероприятии, не получила такой реакции. Во время аплодисментов Фаррелл обнялся с режиссером ленты Мартином Макдонахом и другими артистами — Бренданом Глисоном и Керри Кондоном. Он также пробрался в толпу, чтобы сделать несколько фото с поклонниками и раздать автографы.

В этом году в Венеции показали несколько картин, которые, вероятно, будут конкурировать с «Баньши Инишерина» за различные награды. Среди них — «Кит» Даррена Аронофски, который заслужил восторженные отзывы благодаря игре Брендана Фрейзера, и «Тар» Тодда Филдса с участием Кейт Бланшетт.

Мировая премьера ленты «Банши Инишира» должна состояться 21 октября. Фильм рассказывает о конфликте двух друзей, который разворачивается на отдаленном ирландском острове.

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