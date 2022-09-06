Колин Фаррелл удостоился 13-минутных оваций в Венеции

Ирландский актер Колин Фаррелл удостоился 13-минутных стоячих оваций на Венецианском кинофестивале за работу в фильме «Банши Инишира». Об этом сообщает Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что ни одна другая картина, показанная на мероприятии, не получила такой реакции. Во время аплодисментов Фаррелл обнялся с режиссером ленты Мартином Макдонахом и другими артистами — Бренданом Глисоном и Керри Кондоном. Он также пробрался в толпу, чтобы сделать несколько фото с поклонниками и раздать автографы.

В этом году в Венеции показали несколько картин, которые, вероятно, будут конкурировать с «Баньши Инишерина» за различные награды. Среди них — «Кит» Даррена Аронофски, который заслужил восторженные отзывы благодаря игре Брендана Фрейзера, и «Тар» Тодда Филдса с участием Кейт Бланшетт.