Актриса фильмов для взрослых: о реакции знакомых на ее работу

Популярная порноактриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) рассказала о том, что столкнулась с трудностями и критикой после того, как ушла в порноиндустрию. В мемуарах под названием «Как порно освободило меня от Голливуда» (Rated X: How Porn Liberated Me from Hollywood) звезда фильмов для взрослых призналась, что из-за карьерных изменений от нее отвернулись некоторые бывшие коллеги-актеры. Фрагмент книги, в которой Уорд раскрыла реакцию знакомых на ее решение, публикует Bharat Express News.