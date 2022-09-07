Актриса фильмов для взрослых: о реакции знакомых на ее работу

«Когда я начала свой путь к фильмам для взрослых, скептики говорили, что я просто ищу дешевой славы. Что либо меня накачали наркотиками, либо принудили, либо я просто сошла с ума. Но я не снималась в порно, чтобы привлечь внимание, как ПэриПэрис Хилтон или Ким Ким Кардашьян. Я хотела иметь долгосрочную возможность заниматься тем, что мне нравится и чем я могла бы гордиться»,