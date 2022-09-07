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1 час назад

Киностудия ищет в Екатеринбурге "бандитов" и женщин с "пластикой на лице"

Уралинформбюро

Свердловская киностудия объявила общегородской кастинг для съемок в фильме Евгения Григорьева "Сломя голову". Как "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе студии, требуются исполнители эпизодических ролей и актеры массовых сцен.

Киностудия "бандитов" и женщин с "пластикой на лице"
Фото: Информационное агенство Уральского Федерального округаИнформационное агенство Уральского Федерального округа

Принять участие в кастинге могут все желающие, для съемок требуются самые разные типажи: студенты, преподаватели, аспиранты, дети, родители, посетители ресторанов и кафе, официанты, прохожие и болельщики на стадионе. Особенно заинтересованы создатели фильма в "золотой молодежи", которая примет участие в съемках у бассейна. Нужны девушки и парни старше 20 лет в хорошей физической форме.

Также требуются мужчины в возрасте 60+ для съемок в сцене "Бывшие бандиты на годовщине свадьбы в ресторане" и дама, которая сыграет жену одного из них. Возраст – от 55 лет, приветствуется "пластика на лице". Вдохновляться советуют образом Маши Распутиной.

Для участия нужно оставить заявку по ссылке. В ней нужно указать:

1. Ф.И.О.

2. Возраст .

3. Рост, размер одежды, размер обуви .

4. Актуальное фото (портретное).

5. Контактный телефон.

"Вначале претендентов отберут по фото. Затем состоится очный отбор с участием режиссера фильма Евгения Григорьева. Всем прошедшим заочный отбор сообщат о дне и времени проведения очного этапа",

– пояснили в Свердловской киностудии.

Съемки фильма "Сломя голову" начнутся уже в этом месяце.

Актеры,Золотая молодежь,Евгений Григорьев,
18+
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