Рок впервые ответил Смиту на видео с извинениями

Американский комик Крис Рок ответил на ролик с извинениями от актера Уилла Смита, который дал ему пощечину во время церемонии вручения премии "Оскар". Об этом пишет Deadline.
"Иди ты со своим видео заложника. Это было чертовски больно. Он играл [чемпиона Мухаммеда] Али, а я даже не [боксер] Флойд Мейвезер",
— заявил Рок во время своего выступления в Лондоне.
Кроме этого, Рок назвал звезду Шугом Смитом — продюсером, которого приговорили к 28 годам лишения свободы за непредумышленное убийство. Он также добавил, что не считает себя жертвой и на следующий день после пощечины пошел на работу.