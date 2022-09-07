Рок впервые ответил Смиту на видео с извинениями

Американский комик Крис Рок ответил на ролик с извинениями от актера Уилла Смита , который дал ему пощечину во время церемонии вручения премии "Оскар" . Об этом пишет Deadline.

"Иди ты со своим видео заложника. Это было чертовски больно. Он играл [чемпиона Мухаммеда] Али, а я даже не [боксер] Флойд Мейвезер ",

Кроме этого, Рок назвал звезду Шугом Смитом — продюсером, которого приговорили к 28 годам лишения свободы за непредумышленное убийство. Он также добавил, что не считает себя жертвой и на следующий день после пощечины пошел на работу.