Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
1 час назад

Крис Рок впервые ответил Уиллу Смиту на видео с извинениями

Мария Иглина

Американский комик Крис Рок ответил на ролик с извинениями от актера Уилла Смита, который дал ему пощечину во время церемонии вручения премии "Оскар". Об этом пишет Deadline.

Рок впервые ответил Смиту на видео с извинениями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Иди ты со своим видео заложника. Это было чертовски больно. Он играл [чемпиона Мухаммеда] Али, а я даже не [боксер] Флойд Мейвезер",

— заявил Рок во время своего выступления в Лондоне.

Кроме этого, Рок назвал звезду Шугом Смитом — продюсером, которого приговорили к 28 годам лишения свободы за непредумышленное убийство. Он также добавил, что не считает себя жертвой и на следующий день после пощечины пошел на работу.

Ранее Уилл Смит объявил о своем возвращении в соцсети.

Актеры,Оскар,Флойд Мейвезер,Крис Рок,Уилл Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители