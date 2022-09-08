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1 час назад

Звезда фильма «Бегущий по лезвию 2049» решила избавиться от дома в Голливуде

Lenta.ru

Звезда фильма «Бегущий по лезвию 2049» Сильвия Хукс решила избавиться от своего дома в США. Актриса выставила недвижимость на продажу за 1,87 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Звезда «Бегущего по лезвию 2049» продает дом в Голливуде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хукс приобрела дом в 2019 году за 1,47 миллиона долларов. Объект 1924 года постройки находится в лос-анджелесском районе Голливуд Хилс. Ранее жилье принадлежало известному актеру Моргану Вудворду.

Площадь трехэтажного дома составляет около 186 квадратных метров. Внутри него три спальни и две ванные. Их дополняют гостиная с выходом на балкон через широкие стеклянные двери, столовая, кухня и офис. Помимо основного здания, на участке имеются одноместный гараж, фонтан и терраса.

Ранее в сентябре дом в Лос-Анджелесе захотел продать американский музыкант Бек Хэнсен. Артист рассчитывает получить за недвижимость в районе Лос-Фелис 2,9 миллиона долларов. Дом Хэнсена был построен в 1940-х годах, его площадь составляет более 185 квадратных метров. Внутри есть три спальни и три ванные, гостиная с камином и студией звукозаписи, а также большой подвал.

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