Звезда «Бегущего по лезвию 2049» продает дом в Голливуде

Звезда фильма «Бегущий по лезвию 2049» Сильвия Хукс решила избавиться от своего дома в США. Актриса выставила недвижимость на продажу за 1,87 миллиона долларов, сообщает Dirt.

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Хукс приобрела дом в 2019 году за 1,47 миллиона долларов. Объект 1924 года постройки находится в лос-анджелесском районе Голливуд Хилс. Ранее жилье принадлежало известному актеру Моргану Вудворду.

Площадь трехэтажного дома составляет около 186 квадратных метров. Внутри него три спальни и две ванные. Их дополняют гостиная с выходом на балкон через широкие стеклянные двери, столовая, кухня и офис. Помимо основного здания, на участке имеются одноместный гараж, фонтан и терраса.